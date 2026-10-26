Como parte de los esfuerzos para apoyar la recuperación de las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Fundación Daniela Álvarez y la Fundación Santo Domingo se unen para entregar prótesis a personas que sufrieron amputaciones de miembros inferiores como consecuencia del sismo.

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La iniciativa contempla un proceso de atención integral que comienza con una valoración médica especializada en fisiatría, seguida de la evaluación de las necesidades de cada paciente, la solicitud de los componentes protésicos y la intervención de técnicos especializados para la fabricación, adaptación y ajuste de cada prótesis.

Quienes recibirán las prótesis se encuentran en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima y Quindío, lo que representará un cambio en su calidad de vida para recuperar la movilidad y funcionalidad.

Las entregas se harán durante los próximos dos meses, una vez las personas terminen el proceso de recuperación y cicatrización luego de la cirugía de amputación.

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“Sé en carne propia lo que significa perder una parte de tu cuerpo y enfrentarte al miedo de no saber si volverás a caminar. Pero también sé que una prótesis puede significar mucho más que recuperar la movilidad: es recuperar la independencia, la confianza y la esperanza de volver a construir una vida llena de posibilidades. Hoy, gracias a esta alianza con la Fundación Santo Domingo, tenemos el privilegio de acompañar a personas que lo perdieron todo en cuestión de segundos, para recordarles que su historia no termina con una amputación. Porque cuando Colombia camina unida, nadie tiene porque quedarse atrás”, afirmó Daniela Álvarez, Fundadora de la Fundación Daniela Álvarez.

Durante este proceso, los beneficiarios tendrán acceso a citas periódicas de seguimiento y entrenamiento, para lograr una adecuada adaptación a sus prótesis y para aprender a utilizar sus dispositivos médicos de manera segura y autónoma.

“En la Fundación Santo Domingo creemos que la verdadera reconstrucción va más allá de recuperar lo que se perdió: significa devolverles a las personas la esperanza, la autonomía y la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida. Por eso, en el marco de Empresas y Fundaciones Unidas por Colombia, nos unimos a esta gran causa liderada por Daniela Álvarez para acompañar la rehabilitación de quienes sufrieron amputaciones a causa del terremoto, contribuir a su bienestar y brindar tranquilidad a sus familias. Esta alianza refleja el poder de sumar capacidades para transformar realidades y generar nuevas oportunidades. Porque reconstruir también significa acompañar a las personas a volver a empezar”, aseguró José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo.

Las prótesis son personalizadas y hechas a la medida por Otto Bock Healthcare Andina SAS, una marca alemana líder en el mercado por su tecnología avanzada y calidad, la cual brinda un amplio portafolio de prótesis para todos los niveles de actividad y así mejorar la independencia de las personas con discapacidad.

A esta alianza también se suma Avianca, que aportará los vuelos necesarios para facilitar el desplazamiento del equipo de la Fundación Daniela Álvarez a los diferentes territorios del país y llevar a cabo las acciones contempladas en el marco de esta alianza.

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