Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La amistad puede ser una fuente invaluable de enriquecimiento espiritual. Compartir intereses y pasiones, como la lectura, permite a los amigos construir un lenguaje propio y mantener viva la curiosidad por el mundo y por uno mismo. Así lo cuenta una persona que, desde hace más de veinte años, ha nutrido su vida espiritual junto a un amigo a través de recomendaciones de libros y conversaciones profundas. Según esta experiencia, la amistad se fortalece mediante la creación de referentes compartidos, lo que en ocasiones lleva incluso a inventar un lenguaje común basado en lecturas y vivencias compartidas.

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Uno de los puntos de conexión más recientes entre estos dos amigos fue una entrevista realizada por Alejandra Jaramillo Morales al escritor Roberto Rubiano Vargas, publicada en El Magazín Cultural de El Espectador. La atención en torno a la novela ‘No eres ni tu sombra’ motivó a ambos a leer esta obra, ampliando el marco de referencia de su relación y profundizando su diálogo intelectual.

La trama de la novela transcurre entre dos siglos diferentes. A través del estudio de archivos fotográficos, diarios y cartas, los protagonistas —dos investigadores— exploran la vida de un fotógrafo francés, la tragedia de un liberal colombiano durante la Guerra de los Mil Días y una mujer quiteña que sufre la opresión y cosificación en manos de un hombre. El pasado y la reconstrucción de la historia se convierten en temas centrales, agravados por hechos recientes en Colombia: el Panóptico de Bogotá, que en esa guerra funcionó como cárcel, hoy es el Museo Nacional, escenario de una polémica decisión del gobierno, que ordenó retirar más de treinta piezas de sus salas. Entre los espacios afectados se encuentran los dedicados a magnicidios cometidos en 1990 y a memorias incómodas de la historia nacional.

En palabras citadas dentro del libro, “en este país resulta imposible reconstruir la historia” debido tanto a intereses que ocultan hechos del pasado como a la destrucción motivada por la miseria. La censura y el intento de controlar la memoria histórica se presentan como amenazas profundas. El libro refleja cómo los esfuerzos por borrar el pasado imposibilitan comprender la identidad colombiana, dejando heridas abiertas y favoreciendo a quienes capitalizan el dolor y el olvido.

Ante este panorama, la lectura y la reflexión surgen como actos esenciales de resistencia. Leer permite evitar que las fuentes se borren, da carne y sangre a la memoria y ofrece nuevas maneras de reconstruir la historia, incluso en momentos de censura. Así, la invitación es clara: la lectura puede ayudar a comprender y sanar las cicatrices colectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa el Panóptico de Bogotá en la novela y en la actualidad?

En la novela ‘No eres ni tu sombra’, el Panóptico de Bogotá aparece como un símbolo del pasado violento y represivo durante la Guerra de los Mil Días. En la actualidad, ese edificio alberga el Museo Nacional, que ha sido punto de controversia por la decisión gubernamental de retirar piezas históricas, evidenciando una tensión entre la memoria y la censura, según se narra en las fuentes citadas.

¿Por qué es peligrosa la censura en museos como el Museo Nacional, según la reflexión del texto?

La censura en espacios como el Museo Nacional es considerada peligrosa porque impide el acceso libre a la memoria histórica y restringe la posibilidad de comprender el pasado. De acuerdo con la reflexión del texto y las opiniones de los personajes citados, estas acciones pueden perpetuar el desconocimiento y las heridas colectivas, favoreciendo intereses que buscan ocultar hechos y consolidar el poder a través del olvido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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