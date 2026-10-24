El primer caso documentado del virus Shamonda en un ser humano fue confirmado en Francia, donde una persona falleció después de presentar un cuadro de inmunodepresión severa. El hallazgo se produjo durante la autopsia en Lyon y llevó a las autoridades a investigar cómo llegó este patógeno al organismo, que hasta ahora se había relacionado principalmente con infecciones en animales.

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Los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura calificaron el episodio como excepcional y señalaron que no representa, por ahora, un riesgo sanitario para la población general. Los especialistas también pidieron evitar el pánico mientras avanzan los estudios, pues todavía no se conoce la vía exacta por la que ocurrió el contagio ni se ha documentado que el virus se transmita entre personas.

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) indicó que la condición de salud del paciente pudo aumentar su vulnerabilidad frente a las infecciones. Por eso, los investigadores buscan establecer si el Shamonda tuvo un papel directo en el fallecimiento y qué factores permitieron que una infección asociada con animales fuera detectada en un ser humano.

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¿Qué es el virus Shamonda?

El virus pertenece al género Orthobunyavirus, dentro del serogrupo Simbu, y se conoce desde la década de 1960, cuando fue identificado en Nigeria. Posteriormente, se detectó en países como Japón y Sudáfrica. Según José Francisco Rus Fons, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e integrante de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, su llegada a Europa durante 2026 marca una expansión geográfica que no se había documentado antes para este patógeno.

La transmisión conocida ocurre principalmente entre rumiantes mediante la picadura de insectos del género Culicoides, similares a pequeños mosquitos. Sin embargo, el origen de la infección humana continúa bajo investigación. El virus contiene ARN y puede presentar variaciones genéticas, por lo que los científicos buscan determinar cómo ingresó al organismo del paciente y si las condiciones ambientales o el movimiento internacional de animales pudieron influir.

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El ganado bovino es el más afectado por el Shamonda, aunque también puede presentarse en ovejas, cabras, caballos y alpacas. En los animales, la infección puede causar fiebre, diarrea y una reducción en la producción de leche; en los terneros recién nacidos también se han descrito malformaciones congénitas. Mientras se estudia el caso humano, los expertos insisten en mantener la vigilancia epidemiológica sin asumir que existe transmisión entre personas ni un peligro generalizado para la población.

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