Daria Shipilova era una joven científica que trabajaba en un instituto especializado en enfermedades infecciosas en Irkutsk, Siberia, y cuya muerte puso en alerta a las autoridades ante el temor de un posible caso de peste neumónica.

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Según informó la revista Gente, Shipilova tenía 28 años y hacía parte del personal técnico del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, una institución dedicada al estudio y vigilancia de enfermedades infecciosas. Su trabajo en este lugar cobró especial relevancia después de que enfermara y posteriormente falleciera.

La joven fue hospitalizada el 29 de septiembre y murió el 2 de octubre en un centro médico de Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk. Su fallecimiento ocurrió después de presentar un cuadro de neumonía, aunque las autoridades rusas no han confirmado que la causa haya sido la peste neumónica.

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El caso provoca preocupación por el lugar donde trabajaba Shipilova y por las características de la enfermedad que provocó su muerte. Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades iniciaron controles sobre las personas que habían tenido contacto con ella y establecieron medidas de vigilancia sanitaria en la zona.

Los análisis practicados hasta ahora no han confirmado nuevos casos de peste entre sus contactos. Las autoridades rusas también han señalado que no encontraron evidencia de que la joven hubiera estado expuesta a microorganismos relacionados con su trabajo en el instituto.

La investigación continúa para establecer qué provocó exactamente la enfermedad de Shipilova. Mientras tanto, el caso ha despertado atención internacional por su vínculo con un centro especializado en enfermedades infecciosas y por las medidas preventivas adoptadas después de su muerte.

#Urgente Hay alerta por sospechosa peste pulmonar: hospitales de Rusia están en cuarentena. La muerte de Daria Shipilova, una mujer de 28 años, por un presunto caso de peste neumónica obligó a cinco hospitales de la región rusa de Irkutsk a entrar en cuarentena. Según información preliminar, su muerte podría haber sido causada por la bacteria Yersinia pestis que puede transmitirse entre personas a través de secreciones respiratorias. — El Dato Ec (@ElDatoNews) October 5, 2026

¿Qué es la peste pulmonar?

La peste pulmonar, también llamada peste neumónica, es una de las formas más graves de la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, que suele afectar los ganglios linfáticos, esta variante compromete principalmente los pulmones y puede transmitirse de una persona a otra mediante partículas respiratorias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera la forma más virulenta de la enfermedad, debido a que puede avanzar rápidamente cuando no recibe atención médica oportuna.

Esta infección puede presentarse cuando la bacteria llega directamente al sistema respiratorio o cuando una persona desarrolla peste pulmonar después de haber tenido otra forma de la enfermedad. Su capacidad de transmitirse entre personas es precisamente uno de los aspectos que provoca mayor preocupación sanitaria, pues alguien infectado puede expulsar partículas que contienen la bacteria al toser y, mediante un contacto cercano, exponer a otras personas.

La peste también puede llegar al ser humano por otras vías. La bacteria circula en determinadas poblaciones de animales y puede transmitirse mediante la picadura de pulgas infectadas. También existe riesgo por el contacto con tejidos o fluidos de animales que porten la infección. Sin embargo, cuando se trata específicamente de la peste pulmonar, la transmisión respiratoria entre personas adquiere especial importancia y hace necesario identificar rápidamente los casos y vigilar a quienes estuvieron en contacto cercano con ellos.

¿La peste pulmonar puede provocar una pandemia?

En teoría, sí puede producir brotes importantes e incluso una expansión internacional, precisamente porque la peste neumónica puede pasar de una persona a otra. La OMS advierte que esta forma puede desencadenar epidemias graves cuando existe transmisión respiratoria sostenida.

Sin embargo, que una enfermedad tenga capacidad de transmitirse entre personas no significa que esté a punto de convertirse en una pandemia. Para que ocurriera una expansión de esa magnitud, tendría que existir una cadena de transmisión amplia y sostenida en diferentes comunidades y países.

Además, la peste actualmente es tratable con antibióticos cuando se identifica a tiempo, lo que permite controlar los casos y reducir el riesgo de propagación. Las autoridades también pueden aislar a los pacientes y vigilar a sus contactos cuando existe sospecha de peste neumónica.

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