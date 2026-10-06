Un brote de sarampión mantiene la atención de las autoridades sanitarias en Estados Unidos, con Pensilvania como uno de los principales focos de contagio y Nueva York adoptando medidas extraordinarias ante el aumento de casos.

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El Departamento de Salud de Pensilvania reportó 1.004 contagios confirmados durante 2026. Los casos se distribuyen en 39 condados y, hasta el reporte del 5 de octubre, 198 personas habían requerido hospitalización. El estado también contabiliza cinco muertes asociadas con el brote.

Lancaster concentra la mayor cantidad de casos dentro de Pensilvania, con 391 contagios. La situación ha puesto nuevamente la atención sobre las tasas de vacunación, debido a que una amplia proporción de los afectados no contaba con inmunización contra la enfermedad.

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¿Por qué Nueva York declaró la emergencia?

La expansión de los contagios llevó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a declarar el 5 de octubre un estado de emergencia por desastre. La medida busca ampliar la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios, especialmente en comunidades rurales donde se han identificado bajas tasas de vacunación.

Hasta el 3 de octubre, Nueva York acumulaba 108 casos confirmados de sarampión en 2026. Siete de ellos correspondían a la ciudad de Nueva York y los otros 101 habían sido detectados en diferentes zonas del estado.

La orden de emergencia amplió el grupo de profesionales autorizados para administrar la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. También permitió ampliar las posibilidades de solicitar pruebas para detectar nuevos contagios.

Desde mediados de julio, las autoridades habían identificado 92 casos en comunidades rurales de 18 condados y administrado más de 1.000 dosis de la vacuna triple viral como parte de la respuesta al brote.

Estados Unidos registra su mayor cifra de sarampión en décadas

El problema supera las fronteras de Pensilvania y Nueva York. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaban 3.887 casos confirmados en Estados Unidos hasta el 1 de octubre, una cifra que convierte 2026 en el año con más contagios desde 1991. Además, el 95 % de los casos confirmados estaba asociado con brotes.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por el aire y ocasionar complicaciones graves. El repunte actual ha llevado a las autoridades sanitarias a insistir en la importancia de mantener la vacunación y detectar rápidamente nuevos focos de transmisión.

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