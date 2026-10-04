Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos localizaron restos del avión ambulancia que desapareció el sábado 3 de octubre mientras cubría la ruta entre Bermudas y Boston, en Estados Unidos, con seis personas a bordo.

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La aeronave, un Gulfstream G100 operado por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance, transportaba a cuatro tripulantes de Canadá y dos pasajeros de Bermudas: un paciente que debía recibir atención médica y un familiar que lo acompañaba.

El vuelo había despegado de Bermudas cerca de las 11:40 de la noche del viernes y se dirigía hacia Boston cuando, aproximadamente una hora y 45 minutos después, perdió comunicación con los equipos en tierra.

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De acuerdo con los reportes conocidos sobre la emergencia, la aeronave registró un descenso rápido y fue declarada en situación de emergencia. También se informó sobre posibles problemas eléctricos antes de que se perdiera el contacto.

La búsqueda se concentró en aguas ubicadas al sur de Nantucket, Massachusetts, donde los equipos de emergencia han recorrido miles de millas cuadradas. La zona presenta profundidades de entre 80 y 90 pies.

Durante las labores de búsqueda, la Guardia Costera confirmó el hallazgo de restos que corresponderían al avión desaparecido. Sin embargo, hasta este domingo 4 de octubre no se había informado sobre sobrevivientes localizados.

Tampoco se había confirmado el hallazgo de la caja negra de la aeronave, elemento que podría aportar información sobre lo ocurrido durante los últimos minutos del vuelo.

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Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y recuperación en el área, mientras continúa la investigación para establecer las causas de la emergencia y determinar qué ocurrió con las seis personas que viajaban en el avión.

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