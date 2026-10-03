Luis Pino Copete, un colombiano de 42 años residente en Bogotá, fue declarado culpable en Estados Unidos junto con su esposa, Jael Watts, por participar en un esquema que obtuvo fraudulentamente más de 13 millones de dólares de programas federales destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.

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Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la pareja utilizó identidades robadas y documentos falsos para aparentar que su empresa, Pearl Transit Corporation, prestaba servicios de transporte y asistencia.

Sin embargo, las autoridades determinaron que la compañía no contaba con los conductores ni realizaba los servicios reportados. Incluso aparecieron personas fallecidas o sin licencia entre los supuestos trabajadores.

El fraude se desarrolló entre 2019 y 2025 e involucró recursos de programas federales de transporte y vivienda, algunos financiados durante la pandemia.

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La investigación comenzó después de que Watts solicitara cerca de 750.000 dólares en reembolsos. Una auditoría detectó facturas sospechosas y llevó a descubrir la documentación falsa.

Aunque solicitaron más de 13 millones de dólares, las autoridades establecieron que obtuvieron fraudulentamente unos 1,6 millones.

Pino Copete se incorporó al esquema en enero de 2024 y posteriormente viajó a Estados Unidos.

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