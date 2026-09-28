Doris Caicedo, una mujer oriunda de Buenaventura, Valle del Cauca, permanece hospitalizada desde junio de 2025 en Porvenir, Chile, luego de ser diagnosticada con una grave enfermedad. Su estado de salud se ha deteriorado y su familia busca ayuda para que pueda regresar a Colombia y continuar su recuperación cerca de sus seres queridos.

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Caicedo llegó a Chile en busca de mejores oportunidades para ella y sus hijos. Sin embargo, lo que comenzó como una apuesta por un futuro distinto terminó convirtiéndose en una difícil situación para su familia, que hoy enfrenta la incertidumbre por su estado de salud y las dificultades para traerla de vuelta al país.

De acuerdo con la información difundida por Noticias RCN, la gravedad de su condición le ha impedido a sus familiares viajar para visitarla, lo que ha hecho aún más compleja esta situación. Ante ese panorama, sus allegados buscan apoyo para gestionar su repatriación y lograr que Doris pueda regresar a Colombia.

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Familia de Doris Caicedo pide ayuda para traerla a Colombia

El principal objetivo de sus seres queridos es conseguir la asistencia necesaria para cubrir el proceso que le permita volver a territorio colombiano. La familia hace un llamado a las personas que puedan colaborar con las gestiones para su traslado desde Chile.

La situación de Doris se prolonga desde hace más de un año, tiempo durante el cual ha permanecido bajo atención médica lejos de su hogar. Mientras su estado de salud sigue siendo motivo de preocupación, sus familiares mantienen la esperanza de reunirla con sus hijos y demás seres queridos en Colombia.

Las personas que puedan brindar información o colaborar con el proceso de repatriación pueden comunicarse al número 318 728 6867, contacto dispuesto por la familia para recibir ayuda.

El caso de Doris Caicedo pone de manifiesto las dificultades que pueden enfrentar los colombianos que atraviesan una emergencia médica en el exterior, especialmente cuando sus familiares no cuentan con los recursos o las condiciones para acompañarlos durante su hospitalización.

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Por ahora, sus allegados esperan encontrar el respaldo necesario para que la mujer pueda regresar a Buenaventura y estar cerca de su familia en medio de este difícil momento.

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