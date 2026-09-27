Por: Caracol TV

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Dos pandas gigantes enviados desde China a Estados Unidos se convirtieron en noticia internacional tras su llegada este domingo, de acuerdo con medios estatales de Pekín. El traslado de estos animales, programado debido a un acuerdo previo, se anunció oficialmente el jueves pasado durante la visita a Washington del presidente chino Xi Jinping, lo que añadió un fuerte componente simbólico al encuentro de líderes, aunque con escasos avances concretos. Los pandas, especies mundialmente populares por su apariencia característica, forman parte de la denominada "diplomacia panda", una estrategia china orientada a fortalecer las relaciones exteriores, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

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Xinhua detalló que los pandas, llamados Ping Ping y Fu Shuang, partieron desde el Aeropuerto Internacional de Chengdu Shuangliu en un vuelo chárter aproximadamente a las 3:00 a. m. del domingo (hora local en China), que corresponde a las 19:00 GMT del sábado. Después de un trayecto de 16 horas, cruzando la línea internacional de cambio de fecha, los osos aterrizaron en Atlanta, Georgia, poco antes de las 7:00 a. m. hora local (11:00 GMT del domingo), también de acuerdo con Xinhua. Durante el viaje, según Global Times, los animales recibieron bollos de maíz al vapor, brotes de bambú y zanahorias para su alimentación.

El traslado se realizó en un Boeing 777 de la empresa FedEx, que se convirtió en el avión más seguido por la plataforma FlightRadar24 mientras atravesaba Alaska, señalando la expectación global por el evento. De acuerdo con los planes, Ping Ping y Fu Shuang permanecerán en el zoológico de Atlanta durante los próximos 10 años. Previo a su viaje, la base de investigación de Chengdu realizó una ceremonia de despedida.

Según Global Times, la delegación estadounidense envió cuidadores expertos para acompañar a los pandas durante el viaje. A su llegada, el zoológico de Atlanta renovó sus instalaciones específicas para esta especie y formó un equipo especializado de cuidadores. Asimismo, aseguró la disponibilidad de bambú cultivado localmente, aprovechando que Atlanta tiene un clima semejante al de Chengdu.

El zoológico de Atlanta acogió pandas chinos a partir de 1999, pero desde 2024 no contaba con estos mamíferos. Ping Ping y Fu Shuang nacieron en 2020; él es macho y tiene seis años, mientras que ella, una hembra, cumplirá esa edad el próximo mes. Es importante recordar que los pandas gigantes en cautiverio pueden alcanzar una longevidad de hasta 30 años.

La diplomacia panda ha sido instrumento de poder blando de China, enviando estos animales a distintos países como gesto de buena voluntad diplomática desde hace décadas. Un antecedente relevante ocurrió en 1972, cuando China obsequió una pareja de pandas a Estados Unidos después de la histórica visita del presidente Richard Nixon. Este año, China retiró sus pandas de Japón a raíz de una disputa diplomática por declaraciones del primer ministro japonés sobre la posibilidad de intervención militar en Taiwán, según AFP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la "diplomacia panda" entre China y otros países?

La "diplomacia panda" se refiere a la práctica del gobierno chino de prestar pandas gigantes a zoológicos de otras naciones como gesto de buena voluntad, buscando estrechar lazos diplomáticos mediante la simpatía internacional que despierta esta especie única. Según Xinhua y Global Times, el envío de Ping Ping y Fu Shuang a Estados Unidos se inscribe en esta larga tradición de relaciones exteriores basadas en la cooperación y amabilidad simbólica.

¿Por qué fue relevante la llegada de pandas a Atlanta en 2024?

El regreso de pandas gigantes al zoológico de Atlanta en 2024 marcó un acontecimiento relevante porque la ciudad no albergaba estos animales desde ese mismo año, pese a haberlos recibido por 25 años consecutivos desde 1999. Además, la llegada siguió a la visita del presidente Xi Jinping a Washington, sumando un contexto diplomático e histórico al traslado, según informaron Xinhua y Global Times.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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