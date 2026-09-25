Por: France 24

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El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil marca una de las trayectorias políticas más singulares de la región. Como relata France 24 en Español, tras haber superado un periodo en prisión y la pérdida de familiares cercanos, Lula se posicionó nuevamente en la esfera pública durante el gobierno de Jair Bolsonaro, mostrando un optimismo renovado y reafirmando su compromiso con la política. Durante la gestión previa de Lula, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se consolidó como un actor clave tanto en la política interna como en el ámbito internacional, una imagen que buscó reforzar construyendo alianzas para enfrentar y desplazar al bolsonarismo.

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Sin embargo, el camino de retorno no estuvo exento de obstáculos. En 2022, Lula obtuvo su tercer mandato presidencial, en unas elecciones muy reñidas que desencadenaron episodios de violencia y el asalto al Palacio de Planalto poco después de su investidura. Aunque las autoridades restauraron el orden, el país quedó profundamente dividido. Como señala el analista político Dario Pignotti, la superación aparente de la violencia política no ha significado una solidez institucional duradera y el actual escenario electoral se presenta como una nueva confrontación entre Lula y los herederos políticos de Bolsonaro, especialmente Flávio Bolsonaro.

En cuanto a la seguridad, el tema sigue latente en la agenda opositora, aunque en el periodo reciente de Lula no ha figurado como prioridad central. El Ejecutivo federal cuenta con pocas capacidades reales para incidir, ya que la Constitución reserva la autoridad policial a los gobiernos estaduales. De acuerdo con declaraciones de Pignotti en France 24, el bolsonarismo politizó las fuerzas policiales estatales, mientras la fuerza nacional de seguridad sigue limitada y depende en gran medida del apoyo del Ejército.

El balance económico, social y ambiental de Lula muestra logros notables: reducción del desempleo y la pobreza extrema, avances en materia de deforestación de la Amazonía y crecimiento económico superior al 3%. Su política de estímulo al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral se enfrenta, sin embargo, a una percepción ciudadana matizada por factores subjetivos, como el peso cultural de las iglesias evangélicas y una creciente crisis de ludopatía que afecta el destino de las ayudas sociales.

En política exterior, Lula ha defendido un multilateralismo no alineado servilmente con Washington, pero sin oposiciones abiertas al occidente, privilegiando la continuidad diplomática del Itamaraty. No obstante, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 ha tensionado la relación bilateral, incluyendo sanciones contra Brasil y la vuelta de la Doctrina Monroe, en tanto Lula reivindica la autonomía brasileña ante presiones externas. El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea y el fortalecimiento de vínculos con China ilustran la capacidad del mandatario para posicionar a Brasil en un entorno internacional complejo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales logros económicos y sociales del tercer gobierno de Lula?

Durante su tercer mandato, Lula da Silva ha destacado por disminuir el desempleo a niveles históricamente bajos, reducir la pobreza extrema y promover una marcada baja en la deforestación de la Amazonía. Además, la economía de Brasil creció en torno al 3,3%, superando proyecciones de mercado. Se impulsaron reformas como el aumento real del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, aunque su percepción social se ha visto impactada por factores culturales y el aumento de la ludopatía, según datos y análisis citados por France 24.

¿Cómo afectaron la polarización política y la violencia a las elecciones recientes en Brasil?

La polarización política, cuya expresión más dramática fue el asalto al Palacio de Planalto tras la investidura de Lula, marcó el clima previo y posterior a las elecciones de 2022. Como destaca France 24 en Español, la falta de reconocimiento al resultado por parte de la extrema derecha y la persistencia de discursos de enfrentamiento generan un ambiente tenso e incierto, en el que la violencia política sigue influyendo en la vida democrática de Brasil, además de dejar huellas profundas en la institucionalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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