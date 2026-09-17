Un accidente aéreo causó preocupación durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en Parelhas, en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil, luego de que una aeronave privada se saliera de la pista durante el aterrizaje y terminara incendiándose en una zona boscosa cercana al aeropuerto.

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En el avión viajaban ocho personas, entre ellas el cantante brasileño Rey Vaqueiro, dos pilotos y cinco integrantes de su equipo de trabajo.

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A pesar de la magnitud del incidente, todos los ocupantes consiguieron salir de la aeronave antes de que las llamas se propagaran y recibieron atención tras el accidente. Las autoridades no reportaron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad.

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De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Norte, la aeronave, un Cessna 550 Bravo fabricado en 2006, habría aterrizado aproximadamente a mitad de la pista y no consiguió detenerse a tiempo.

El avión continuó su recorrido hasta abandonar la pista por uno de sus extremos. Posteriormente, descendió por un desnivel del terreno y terminó en una zona boscosa, donde los dos motores se incendiaron.

Las imágenes del accidente rápidamente se difundieron en redes sociales y mostraron la aeronave prácticamente destruida por el fuego. Parte de su estructura quedó deformada por las llamas, mientras las autoridades acordonaron el área para adelantar las labores correspondientes.

La emergencia requirió un amplio despliegue de los organismos de socorro. Ocho bomberos y dos vehículos de rescate trabajaron durante cerca de cinco horas para controlar completamente el incendio.

Uno de los capitanes del Cuerpo de Bomberos explicó a medios locales que el desenlace pudo haber sido mucho más grave si el avión hubiera impactado de frente contra una barrera después de abandonar la pista.

Según el oficial, un choque de esas características habría aumentado el riesgo de que los ocupantes quedaran atrapados dentro de la aeronave. El hecho fue considerado por los rescatistas como un desenlace excepcional, teniendo en cuenta que las ocho personas lograron salir antes de que el avión fuera consumido por las llamas.

🔴 Un Cessna 550 Bravo prend feu après une sortie de piste au Brésil. Le jet d’affaires, immatriculé PP-WMO, transportait le chanteur brésilien Rey Vaqueiro, ainsi que son équipe et deux membres d’équipage. L’appareil a dépassé la piste lors de son atterrissage à Parelhas, dans… pic.twitter.com/R3tOoQL7Ac — air plus news (@airplusnews) September 14, 2026

¿Qué dijo Rey Vaqueiro tras el accidente?

Luego del accidente, el cantante utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Rey Vaqueiro informó que todos los integrantes de la aeronave se encontraban en buen estado de salud, pese al fuerte impacto que generó el incidente.

El artista se dirigía a una de las presentaciones programadas dentro de su gira de conciertos. Antes del accidente había ofrecido un recital en Moreno. La emergencia, sin embargo, obligó a modificar su agenda y al menos tres presentaciones previstas en los estados de Pernambuco y Ceará tuvieron que ser canceladas o reprogramadas.

En un comunicado, su equipo señaló que se encontraba coordinando con los organizadores las nuevas fechas.

“En este momento, nuestra prioridad es el cuidado y el bienestar de todas las personas involucradas”, señaló el equipo del artista.

También agradecieron al público, organizadores y colaboradores por la comprensión y las muestras de apoyo después del accidente.

¿Quién es Rey Vaqueiro?

Rey Vaqueiro es el nombre artístico de David Linhares Pereira de Sousa, cantante brasileño nacido en São Paulo en 1999.

Antes de dedicarse profesionalmente a la música, el artista desempeñó diferentes trabajos, entre ellos cuidador de caballos y ayudante de albañilería. A los 18 años comenzó a incursionar en la música y se presentó inicialmente en pequeños bares.

En 2022 se trasladó de São Paulo a Rio Grande do Norte, donde decidió concentrarse en el forró de vaquejada, un género relacionado con las tradiciones y celebraciones de los vaqueros de esa región de Brasil.

Desde entonces, su carrera musical ha crecido y ha conseguido una amplia audiencia en redes sociales. Actualmente cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y tenía varias presentaciones programadas como parte de su gira.

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El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea de Brasil (Cenipa) inició las diligencias para establecer qué ocurrió durante el aterrizaje.

Por ahora, no existe un informe oficial que determine la causa exacta del accidente. Los investigadores deberán analizar las condiciones de la pista, el comportamiento de la aeronave y otros elementos técnicos para establecer qué provocó que el avión no pudiera detenerse antes de salir de la pista.

Mientras avanza la investigación, la principal noticia para los seguidores del cantante es que los ocho ocupantes lograron sobrevivir al accidente y no se reportaron lesiones de gravedad.

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