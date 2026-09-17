Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ha dado un giro notable en la política exterior de Colombia, orientando sus vínculos internacionales hacia un fortalecimiento estratégico con Israel. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales que caracterizó el periodo del expresidente Gustavo Petro, debido a la ofensiva israelí sobre territorios palestinos, la nueva administración propuso como meta restablecer estos lazos. El canciller Omar Bula detalló ante la Comisión Segunda del Senado que era necesario recuperar la relación histórica entre Colombia e Israel, permitiendo que este país volviera a tener una presencia relevante en la estrategia internacional colombiana.

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De acuerdo con declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, la prioridad está en defender los intereses nacionales, facilitando una agenda común que abarca, entre otros temas, la cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Las áreas de trabajo incluyen el intercambio de información para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, el refuerzo de capacidades en ciberseguridad, y la prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento y de lavado de activos. El funcionario recalcó que se trata de una política que busca siempre anteponer los intereses de Colombia, consolidando alianzas que resulten útiles para garantizar la seguridad y el desarrollo del país.

El acercamiento también se ha visto reflejado en movidas diplomáticas recientes, especialmente desde que la embajadora Vivian Aisen entregó sus credenciales ante el gobierno y sostuvo reuniones con altos funcionarios, incluida la cartera del Interior liderada por Rodrigo Lara. Uno de los puntos clave ha sido el anuncio de la Cancillería sobre los cambios en el régimen de visados: ahora, los colombianos podrán ingresar a Israel como turistas sin visa, con una estadía permitida de hasta 90 días dentro de 12 meses. Lo mismo aplica para ciudadanos israelíes en territorio colombiano, quienes deben cumplir con las normas migratorias y portar un pasaporte vigente.

Sin embargo, la decisión más controversial se produjo cuando el gobierno de la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, convirtiéndose en el segundo país en hacerlo y distanciándose de la mayoría de la comunidad internacional, que considera esta zona como territorio sirio ocupado. Este movimiento provocó una nota de protesta de la Liga Árabe y se prevé que, durante su visita a Nueva York para la Asamblea General, el canciller Bula dialogue con representantes árabes para buscar resolver las diferencias surgidas por este tema.

¿Por qué Colombia restableció relaciones diplomáticas y comerciales con Israel?

Colombia restableció su relación con Israel como parte de la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien considera fundamental recuperar una alianza histórica para fortalecer la seguridad nacional y ampliar la cooperación en áreas como inteligencia, lucha contra el terrorismo y ciberseguridad, según declaraciones del canciller Omar Bula.

¿Qué implica el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán por parte de Colombia?

El reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán representa un cambio en la postura tradicional del país, ubicándose en sintonía con Israel y distanciándose de la mayoría de la comunidad internacional que reconoce ese territorio como sirio ocupado. Esta decisión trajo respuestas de rechazo, como la carta de protesta de la Liga Árabe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.