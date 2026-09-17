Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense es una de las variables más vigiladas por quienes participan en la economía colombiana, debido a su amplia influencia en múltiples sectores, desde el comercio internacional hasta la vida cotidiana de los ciudadanos. Aunque en Colombia la moneda oficial es el peso, gran parte de las transacciones relacionadas con las exportaciones, la inversión extranjera y los movimientos financieros dependen en gran medida de la cotización diaria del dólar, lo cual impacta directamente a empresas, consumidores y al propio país, según se detalla en 90minutos.co.

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Colombia realiza exportaciones tradicionales como petróleo, café, flores, banano y carbón. Estas materias primas se negocian principalmente en dólares en los mercados mundiales. Por eso, cuando la tasa de cambio del dólar sube respecto al peso colombiano, los exportadores reciben una mayor cantidad de pesos por cada dólar ingresado al país. Esto puede estimular temporalmente algunos sectores exportadores, reforzando su competitividad local.

No obstante, el impacto del dólar fuerte tiene un reverso notable en el ámbito de las importaciones. Productos que Colombia compra en el exterior, como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, se pagan mayoritariamente en dólares. Si el dólar se mantiene al alza, estos bienes aumentan de precio dentro del mercado colombiano. Esta situación repercute en distintos sectores productivos que dependen de bienes o servicios importados, haciendo que tanto empresas como consumidores terminen enfrentándose a un mayor costo de vida.

De acuerdo con lo publicado por 90minutos.co, este fenómeno también influye en la inflación nacional. El encarecimiento de productos importados suele traducirse en mayores precios para el consumidor final en artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos vehiculares y alimentos derivados de insumos extranjeros. Además, el aumento del dólar encarece los viajes internacionales y las compras hechas en plataformas extranjeras, afectando el poder adquisitivo de los colombianos.

El comportamiento del dólar es seguido de cerca por inversionistas locales y foráneos. Una tasa de cambio estable es considerada signo de confianza, mientras que grandes variaciones provocan incertidumbre económica. Hasta la fecha señalada, la tasa representativa del mercado se ubica en 1 dólar equivalente a 3.128,46 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el precio del dólar en Colombia afecta el costo de vida?

El precio del dólar en Colombia incide en el costo de vida porque muchos productos y servicios se importan y se pagan en dólares. Así, cuando el dólar aumenta, esos bienes se encarecen, y ese incremento suele trasladarse a los consumidores mediante mayores precios en electrodomésticos, tecnología, repuestos y alimentos, según lo explicado por 90minutos.co.

¿Cómo beneficia y afecta a Colombia la subida del dólar?

La subida del dólar beneficia a los exportadores colombianos, ya que reciben más pesos por cada dólar de productos vendidos al exterior. Sin embargo, perjudica a las empresas y consumidores que necesitan bienes importados, pues estos suben de precio y elevan el costo de vida, causando también presiones inflacionarias, de acuerdo con 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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