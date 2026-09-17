Por: CENET

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La más reciente Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, conocida como EMMET y publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló datos preocupantes para la industria colombiana en julio. De acuerdo con el reporte, la producción industrial cayó un 2,3 %, mientras que las ventas retrocedieron un 1,8 % en comparación con el mismo mes de 2025. Estas cifras contrastan de manera significativa con las registradas en julio del año anterior, cuando se observaron variaciones positivas del 5,8 % en producción y 6,4 % en ventas, lo que plantea un cambio de tendencia relevante para el sector.

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Al analizar a fondo las 39 actividades que examina la EMMET, se encuentra que 27 de ellas reportaron descensos en la producción, lo que evidencia una pérdida de dinamismo en la industria nacional. Entre los rubros que presentaron los mayores retrocesos destacan el curtido y recurtido de cueros con una disminución del 34 %, la fabricación de productos de caucho que descendió 26,5 %, y la elaboración de cacao, chocolate y confitería, con un retroceso del 19,2 %. Por el otro lado de la balanza, algunos sectores mostraron resiliencia, como la fabricación de vehículos automotores, que creció 21,9 %, la producción de jabones y detergentes con un alza del 8,8 %, y muebles y colchones con un incremento del 8,6 %.

En el acumulado de enero a julio, la industria colombiana logró apenas un crecimiento del 1 % en producción y 0,7 % en ventas, cifras que resultan menores frente al mismo periodo de 2025, año en que se ubicaron en 1,9 % y 2 %, respectivamente. Según la EMMET, la cadena automotriz encabezó el desempeño positivo, con un destacado avance del 31,7 % en la fabricación de vehículos, 21,7 % en otros tipos de transporte y 9,4 % en carrocerías. Sin embargo, otros sectores continuaron en terreno negativo: la industria del caucho cayó 25,8 %, cacao y confitería retrocedió 18,9 % y la trilla de café, fundamental para las exportaciones colombianas, bajó un 17 %.

Sobre los resultados, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), enfatizó la importancia de monitorear el menor ritmo de crecimiento industrial. Mac Master advirtió que se debe consolidar un crecimiento más alto y sostenido, apoyado en mayores niveles de inversión y confianza, acompañado por la dinamización de sectores como la construcción, infraestructura, el agro y minería-energía, todo lo cual resulta clave para fortalecer la productividad, el empleo y la competitividad de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores industriales que más cayeron en Colombia según la EMMET del Dane?

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del Dane, los sectores industriales con mayores descensos en julio fueron el curtido y recurtido de cueros (-34 %), la fabricación de productos de caucho (-26,5 %) y la elaboración de cacao, chocolate y confitería (-19,2 %).

¿Qué es la EMMET y para qué sirve en la industria colombiana?

La EMMET es la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Sirve para medir y analizar, de manera mensual, el comportamiento de la producción, las ventas y la dinámica por sectores dentro de la industria manufacturera colombiana, permitiendo identificar tendencias y retos sectoriales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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