Por: CENET

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El codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, participó en el podcast “Economía sin enredos”, realizado por Anif en conjunto con Ditu Caracol, donde analizó los principales retos actuales de la política monetaria colombiana. En su intervención, Villamizar resaltó que el principal propósito de dicha política es sostener un crecimiento económico estable. “La inflación es un impuesto altamente regresivo, pero también es un impuesto al crecimiento futuro”, expresó, puntualizando que prolongar el aumento de los precios pone en jaque la solidez económica del país.

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Villamizar reconoció que Colombia lleva siete años seguidos sin cumplir la meta oficial de inflación del 3%, y advirtió que “este año, con casi plena seguridad, no vamos a cumplir la meta, y lo más probable es que el próximo año tampoco”. Este panorama -consideró- golpea la credibilidad del Banco de la República, aunque subrayó que la confianza en el banco central aún persiste. “La pérdida de credibilidad es una pérdida del activo más valioso que tenemos nosotros”, señaló, destacando que la fe en la meta de inflación permite que los distintos actores económicos ajusten de manera eficiente sus contratos y expectativas, ayudando así a mitigar la inflación de manera más rápida y con menores costos para la economía.

En cuanto a la articulación entre política fiscal y monetaria, el codirector explicó que los elevados déficits fiscales generan presiones sobre las tasas de interés. Específicamente, sostuvo que una situación fiscal deteriorada incrementa la tasa neutral, lo que obliga a mantener tasas aún más altas para que la política monetaria sea contractiva. Villamizar consideró positivo que el mercado mantenga la confianza en la administración actual, lo cual se refleja en la reducción del riesgo país y de los CDS (Credit Default Swaps), aunque enfatizó que la consolidación de una senda de ajuste fiscal sigue siendo una labor pendiente a largo plazo.

El fenómeno de El Niño también tiene relevantes implicaciones. De acuerdo con Villamizar, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés) prevé una probabilidad cercana al 95% de que este fenómeno se presente con gran intensidad. Alertó sobre sus efectos no solo en los sectores agropecuario y alimentario, sino en los energéticos, al señalar que “hoy importamos el 30% del gas, lo que lo hace casi tres veces más caro”. Así, advirtió que podrían desencadenarse nuevas presiones inflacionarias y que la política monetaria tendría que mantener tasas altas por más tiempo.

Villamizar también se refirió a la reciente decisión de la Junta Directiva del banco central de mantener la tasa de interés en 12% en julio, lo que generó sorpresa entre analistas. “Lo ideal es no sorprender al mercado, pero sí manifestar cuáles son las variables que tomamos en cuenta”, aclaró. Por último, resaltó la importancia de la comunicación clara con los mercados, afirmando que “lo mejor es decirle al mercado que conocemos los riesgos y que queremos lograr cumplir la meta bajo nuestro mandato constitucional”, siempre buscando un crecimiento sostenido a largo plazo.

¿Cuáles son los principales retos de la política monetaria del Banco de la República en Colombia?

Según Mauricio Villamizar en el podcast citado, los principales retos son el control de la inflación, la pérdida parcial de credibilidad del banco central debido al incumplimiento de la meta de inflación, la influencia de la política fiscal sobre las tasas de interés y el impacto del fenómeno de El Niño, que podría forzar medidas restrictivas por un tiempo prolongado.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a la economía y a la política monetaria en Colombia?

De acuerdo con Villamizar, el fenómeno de El Niño, que la NOAA prevé como de alta probabilidad e intensidad, afecta negativamente los precios de alimentos y energía. La necesidad de importar gas, que lo encarece, puede incrementar la inflación, exigiendo que el Banco de la República mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo para controlar los precios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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