Por: CENET

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El sector de los biocombustibles en Colombia anunció inversiones por 110,2 millones de dólares, buscando potenciar su capacidad productiva y profundizar su impacto en el desarrollo regional, según informó la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles). Este paquete de recursos incluye 80 millones de dólares por parte de Bio D, 28,6 millones de BioEnergy y 1,6 millones de Oleoflores, sumas que consolidan el compromiso de la agroindustria con la sustitución de combustibles fósiles, el fortalecimiento de la economía y la generación de empleo.

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La iniciativa surge en un contexto marcado por el reto de reconstruir zonas afectadas por emergencias, impulsar la reactivación económica y garantizar el abastecimiento energético con fuentes nacionales. De acuerdo con Fedebiocombustibles, estas inversiones muestran la capacidad del sector para aumentar la producción y mantener la actividad agrícola, dado que la energía producida proviene de materias primas locales.

Carlos Alberto Mateus Hoyos, presidente de la federación, resaltó que este esfuerzo no solo permitirá crear y sostener empleos, sino que también da un vuelco positivo a las economías regionales ligadas a cultivos como la caña de azúcar y la palma de aceite, esenciales en la producción de bioetanol y biodiésel. En los últimos cinco años, los biocombustibles permitieron sustituir la importación de 1.410 millones de galones de gasolina y diésel, con ahorros superiores a 16 billones de pesos y manteniendo alrededor de tres por ciento del producto interno bruto de la industria manufacturera dentro del país.

El sector genera 90.000 empleos directos y apalanca cerca de 547.000 adicionales en las cadenas agroindustriales. Se observa además un comportamiento positivo en ventas, pues el biodiésel aumentó de 686.000 a 727.000 toneladas entre 2022 y 2025, mientras que el alcohol carburante pasó de 395 millones a 866 millones de litros en el mismo periodo.

Un aspecto relevante es la contribución a la reducción de emisiones contaminantes: Fedebiocombustibles reporta que, en cinco años, los biocombustibles evitaron la emisión de 15,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y 3.400 toneladas de material particulado. Esto, según la federación, impacta también en la salud pública al reducir la exposición de la población a contaminantes respiratorios.

La industria se proyecta hacia nuevos mercados, como los combustibles sostenibles de aviación (SAF) y marítimos (SMF), lo que implica la certificación de materias primas bajo estándares internacionales como ISCC CORSIA. Fedebiocombustibles propone una hoja de ruta en cuatro frentes: consolidar la industria, adecuar la regulación, crear señales duraderas para la inversión y preparar al país para estos nuevos escenarios energéticos, siempre en articulación con el Gobierno Nacional.

¿Cómo impactan las nuevas inversiones en biocombustibles en el empleo y la economía regional en Colombia?

Las inversiones anunciadas por Bio D, BioEnergy y Oleoflores destinan más de 110 millones de dólares a la ampliación de la capacidad productiva de biocombustibles en Colombia, lo que favorece la generación de empleo directo e indirecto en cadenas agrícolas como la caña de azúcar y palma de aceite. De acuerdo con Fedebiocombustibles, el sector genera 90.000 empleos directos y apalanca otros 547.000 vinculados a actividades agroindustriales, impulsando el desarrollo económico en las regiones donde opera.

¿Qué son los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y cuál es su relevancia para Colombia?

Los Combustibles Sostenibles de Aviación, conocidos como SAF por su sigla en inglés (Sustainable Aviation Fuels), son biocombustibles desarrollados a partir de materias primas de origen agroindustrial certificadas bajo estándares internacionales, como ISCC CORSIA. En Colombia, su desarrollo representa una oportunidad para diversificar la industria de biocombustibles, acceder a mercados internacionales y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes del sector transporte aéreo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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