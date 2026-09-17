Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tomó una decisión clave para fortalecer la liquidez en el sector eléctrico colombiano: giró $300.000 millones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026, responde a la urgencia que enfrenta la cadena eléctrica, particularmente ante el riesgo que representa el fenómeno de El Niño para la continuidad del servicio, según lo divulgado por el Gobierno Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El giro forma parte de los $1,5 billones anunciados el 24 de agosto, recursos destinados a garantizar la capacidad financiera de todo el sector. Al destinar estos fondos al Fondo Empresarial, el gobierno busca dotar a esta entidad de una mayor disponibilidad de recursos para hacer frente a presiones en los pagos dentro de la cadena eléctrica, y así reducir la probabilidad de afectaciones en el suministro de energía a los usuarios. De acuerdo con la información oficial, evitar que los problemas de liquidez se transmitan y terminen afectando la prestación del servicio es el eje central de la intervención.

La transferencia de estos dineros se inscribe dentro del llamado Plan Energía YA, impulsado por el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía. Este plan articula diversas respuestas institucionales ante los retos financieros y de operatividad que enfrenta el sector energético nacional.

Sumado a la inyección al Fondo Empresarial, el Gobierno anunció una capitalización de $20.200 millones para la Empresa Distribuidora del Pacífico, DISPAC, empresa encargada del suministro de energía en Chocó. Esta segunda medida, según comunicó el Gobierno, tiene como finalidad reforzar la capacidad financiera de DISPAC, especialmente tras las complicaciones derivadas del terremoto del 10 de agosto. El refuerzo permitirá avanzar en la recuperación y sostenimiento del servicio para la población del departamento, acompañando el proceso de superación de la emergencia sísmica.

Tanto la transferencia al Fondo Empresarial como la capitalización de DISPAC comparten un propósito central: asegurar la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio de energía. El Gobierno enfatizó que está actuando con prontitud y decisión para que los problemas financieros de las empresas no terminen afectando a los hogares colombianos. La administración recalcó que todas las acciones implementadas se orientan a salvaguardar el suministro de energía en todo el país.

¿Por qué el Gobierno giró $300.000 millones al Fondo Empresarial del sector eléctrico?

El Gobierno giró los $300.000 millones al Fondo Empresarial para atender necesidades inmediatas de liquidez en el sector eléctrico, buscando reducir riesgos en la cadena de pagos y evitar que las dificultades financieras afecten la prestación del servicio a los usuarios, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué significa capitalizar a DISPAC tras el terremoto del 10 de agosto?

Capitalizar a DISPAC implica destinarle recursos financieros (en este caso, $20.200 millones) para fortalecer su capacidad económica y garantizar la continuidad del servicio de energía en Chocó, especialmente luego de las afectaciones generadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, según señaló el Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.