Por: CENET

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El reciente giro de $300.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios representa un respaldo clave dirigido a mitigar las dificultades de liquidez que enfrenta actualmente la cadena eléctrica en Colombia. Este desembolso, estipulado en la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026 y parte del paquete más amplio de $1,5 billones anunciado por el Gobierno Nacional el 24 de agosto, responde a un contexto financiero complejo, especialmente tras la acumulación de deudas de la empresa Air-e, que alcanza los $3,5 billones, de acuerdo con datos expuestos por Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

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El déficit que mantiene Air-e afecta principalmente a las empresas termoeléctricas, a las que debe $2,2 billones, y representa un desafío continuo para la cadena de pagos en el sistema eléctrico. Según la información proporcionada por el Gobierno, la transferencia de recursos busca aliviar ese “desangre” financiero que viven los generadores y transmisores por la falta de pago de facturas, tal como lo señala Castañeda. Este esfuerzo del Ejecutivo pretende evitar que la crisis de liquidez se traslade a los usuarios finales y garantice el suministro de energía en medio de condiciones adversas, como la presencia del fenómeno de El Niño.

El Plan Energía YA, impulsado por el Gobierno Nacional a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, hace parte de la estrategia para asegurar la estabilidad financiera del sector energético y las inversiones anunciadas se apoyan en ese marco. Aunque el desembolso de $300.000 millones es valorado positivamente, ANDEG expresó que se mantienen expectativas frente a la destinación de otros $1,2 billones anunciados previamente por el Gobierno para dar continuidad al respaldo financiero.

Simultáneamente, el Gobierno destinó $20.200 millones para la capitalización de la Empresa Distribuidora del Pacífico (DISPAC), con el objetivo de fortalecer su capacidad financiera y asegurar la continuidad del servicio de energía en el departamento del Chocó, especialmente tras los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Tanto los recursos para el Fondo Empresarial como para DISPAC responden a la premisa gubernamental de proteger a los hogares colombianos de los efectos de las crisis empresariales en el sector eléctrico. En palabras de la administración, se busca que “los problemas financieros del sector no terminen afectando a las familias”.

De este modo, el giro de los recursos y la capitalización de DISPAC constituyen medidas inmediatas dentro de una hoja de ruta más amplia orientada a preservar la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio eléctrico, mientras el sector permanece atento al cumplimiento de los compromisos gubernamentales adicionales.

¿Por qué el Gobierno giró $300.000 millones al Fondo Empresarial del sector eléctrico?

El Gobierno realizó el giro de $300.000 millones para fortalecer la liquidez de la cadena eléctrica, tras identificar un grave problema de deudas y pagos pendientes, principalmente por obligaciones no cumplidas por la empresa Air-e. La medida busca evitar que las dificultades financieras de las empresas que integran la cadena eléctrica se trasladen a los usuarios y comprometan la continuidad del suministro de energía, especialmente ante riesgos asociados a eventos como el fenómeno de El Niño.

¿Cuál es el impacto del desembolso en la deuda de Air-e con el sistema eléctrico colombiano?

El desembolso contribuye parcialmente a reducir las consecuencias de la deuda que Air-e mantiene con el sistema eléctrico, que asciende a $3,5 billones, de los cuales $2,2 billones están pendientes con empresas termoeléctricas. Aunque ayuda a aliviar el déficit acumulado y mantiene la cadena de pagos, el sector aún espera que el Gobierno disponga los recursos adicionales anunciados para atender la totalidad de las obligaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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