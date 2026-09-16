Prosperidad Social amplió hasta el 20 de septiembre el plazo para que 241.830 beneficiarios de Colombia Mayor que aún no han cobrado retiren la transferencia correspondiente al séptimo ciclo.

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La medida busca evitar que los adultos mayores pierdan el apoyo económico por no reclamarlo a tiempo.

Para este ciclo fueron programados pagos para 2.788.074 personas mayores, con una inversión de $639.643 millones.

Hasta el 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya había recibido el dinero. La ampliación aplica únicamente a quienes deben realizar el cobro de manera presencial en los puntos habilitados de SuperGiros y SuRed.

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Además, 24.598 participantes registraron una cuenta o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera, por lo que recibirán el incentivo directamente en ese producto.

Prosperidad Social recordó a los beneficiarios que deben acudir sin intermediarios y consultar los puntos autorizados en sus municipios.

Para ingresar a Colombia Mayor se requiere ser colombiano, haber residido en el país durante los últimos 10 años, tener al menos 54 años si es mujer o 59 si es hombre y no contar con ingresos suficientes.

La inscripción es presencial en las alcaldías y está sujeta a la disponibilidad de cupos y a criterios de priorización como edad, Sisbén, discapacidad, situación familiar y fecha de inscripción.

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