Prosperidad Social amplió hasta el 20 de septiembre el plazo para que 241.830 beneficiarios de Colombia Mayor que aún no han cobrado retiren la transferencia correspondiente al séptimo ciclo.
La medida busca evitar que los adultos mayores pierdan el apoyo económico por no reclamarlo a tiempo.
Para este ciclo fueron programados pagos para 2.788.074 personas mayores, con una inversión de $639.643 millones.
Hasta el 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya había recibido el dinero. La ampliación aplica únicamente a quienes deben realizar el cobro de manera presencial en los puntos habilitados de SuperGiros y SuRed.
Además, 24.598 participantes registraron una cuenta o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera, por lo que recibirán el incentivo directamente en ese producto.
Prosperidad Social recordó a los beneficiarios que deben acudir sin intermediarios y consultar los puntos autorizados en sus municipios.
Para ingresar a Colombia Mayor se requiere ser colombiano, haber residido en el país durante los últimos 10 años, tener al menos 54 años si es mujer o 59 si es hombre y no contar con ingresos suficientes.
La inscripción es presencial en las alcaldías y está sujeta a la disponibilidad de cupos y a criterios de priorización como edad, Sisbén, discapacidad, situación familiar y fecha de inscripción.
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