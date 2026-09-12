Las familias que resultaron damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ya comenzaron a recibir los apoyos económicos temporales de vivienda anunciados por el Gobierno Nacional.

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La entrega se hace mediante la red de SuperGiros, en una operación coordinada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las gobernaciones y las alcaldías de las zonas más afectadas por la emergencia.

Se trata de un auxilio destinado a hogares que quedaron sin vivienda o que requieren apoyo para cubrir temporalmente sus gastos de alojamiento después de la emergencia.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los primeros desembolsos comenzaron en Cali y posteriormente se extendieron al departamento del Chocó.

La Gobernación del Chocó confirmó el inicio de los pagos e hizo un llamado a las personas que aparecen en los registros oficiales para que se acerquen a los puntos habilitados con su documento de identidad.

El presidente de SuperGiros, Edgar Páez, explicó que la operación ya está en marcha y entregó detalles sobre el procedimiento que deben seguir los damnificados para saber si pueden reclamar el dinero.

¿Quiénes pueden reclamar las ayudas por el terremoto?

El primer requisito para acceder al apoyo económico es aparecer como beneficiario en el censo oficial de damnificados.

La inclusión en este registro es indispensable, pues los funcionarios de SuperGiros consultarán en el sistema si la persona está autorizada para recibir el desembolso.

Edgar Páez explicó que los pagos se hacen con base en una lista de personas damnificadas previamente establecida por las autoridades nacionales y territoriales.

“Nosotros ya estamos pagando subsidios en Cali y estamos entregando subsidios en todo el departamento del Chocó. Hasta el momento hemos pagado 500 subsidios ordenados por el Gobierno Nacional y departamental, de acuerdo a una lista que existe de damnificados”, señaló el presidente de SuperGiros.

Por esta razón, no basta con considerarse afectado por el terremoto. La persona debe haber sido incluida previamente en el registro oficial correspondiente.

¿Cómo reclamar el subsidio de vivienda por SuperGiros?

El procedimiento para recibir el apoyo económico es presencial y está sujeto a la verificación de los datos registrados por las autoridades.

Páez explicó que existe una facilidad para los damnificados: no es necesario acudir exclusivamente a un punto específico que haya sido asignado previamente, pues la red tiene habilitado el sistema para realizar la consulta.

“Recuerden que son tres subsidios, tres meses seguidos. Aquí tenemos una ventaja y es que pueden ir a cualquier punto de SuperGiros porque ya están habilitadas las personas a las que se les llamó o se les comunicó por mensaje de texto que ya podían asistir”, explicó.

Al llegar al punto de atención, el funcionario encargado verificará en el sistema si la persona aparece como beneficiaria y si el desembolso ya está disponible. Es necesario presentar la cédula de ciudadanía original.

Además, el pago únicamente puede ser reclamado por el jefe del hogar que figure como beneficiario, de acuerdo con las condiciones establecidas para la entrega de estos recursos.

¿En qué ciudades entregarán las ayudas a los damnificados?

La operación comenzó con los pagos en Cali y diferentes zonas del departamento del Chocó, dos de los territorios incluidos dentro de la estrategia de atención a los hogares afectados.

El presidente de SuperGiros confirmó que los desembolsos continuarán ampliándose durante los próximos días a otros municipios y departamentos que resultaron afectados por el terremoto.

Uno de los siguientes puntos será Buenaventura, Valle del Cauca, donde los pagos articulados con la Gobernación del Valle comenzarán el próximo lunes.

La operación también contempla posteriormente el despliegue hacia departamentos del Eje Cafetero, aunque la entrega se irá habilitando de acuerdo con la programación establecida por las autoridades.

La expansión de los pagos busca cubrir progresivamente a los damnificados que fueron incluidos en los registros oficiales.

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