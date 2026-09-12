Por: El Espectador

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El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado contundente a la defensa y continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), subrayando que esta es una necesidad que el país debe priorizar. La intervención de Santos se dio durante una charla en la Universidad Javeriana, en Bogotá, un escenario propicio ya que en 2026 se cumplen diez años desde que se concretó la firma de ese acuerdo, punto de quiebre que fue histórico para Colombia.

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Santos, quien lideró el proceso durante sus dos mandatos presidenciales y fue reconocido con el Premio Nobel de Paz por ese logro, recalcó que el país ha visto diversos beneficios a raíz de lo pactado en La Habana. De acuerdo con lo expresado por el exmandatario, esos avances deben ser defendidos, porque la paz es una tarea colectiva y constante. Con palabras directas, invitó a la ciudadanía a unirse en lo que llamó "remar juntos en la misma dirección", señalando que la paz requiere el compromiso de todos los sectores nacionales.

Durante el evento, Santos compartió una anécdota sobre su encuentro en Cuba con Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’, quien fuera el máximo líder de las Farc. Recordó que durante 35 años ambos bandos buscaron eliminarse mutuamente, pero llegaron al acuerdo de seguir una ruta diferente: dejar atrás la confrontación y trabajar por la reconciliación. Santos ilustró este cambio comparándolo con subirse juntos a una canoa y avanzar remando hacia la paz, enfatizando la importancia de la cooperación y el diálogo, de acuerdo con lo registrado por El Espectador.

La historia del Acuerdo de Paz muestra momentos claves. Fue suscrito inicialmente en 2016 en La Habana y se formalizó el 26 de septiembre en Cartagena, en un acto público de gran relevancia. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades: el 2 de octubre de ese año, el sí perdió en el plebiscito, lo que obligó a una renegociación. Finalmente, el acuerdo revisado fue refrendado con una nueva firma en el Teatro de Colón, en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016. El proceso, según lo documentado por El Espectador, es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de Colombia, marcando el inicio de una nueva etapa para el país.

¿Qué logros destacó Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc?

Juan Manuel Santos subrayó que el Acuerdo de Paz con las Farc trajo beneficios evidentes para Colombia, mencionando la necesidad de promover esos resultados que se han alcanzado desde la firma en La Habana. Según lo expuesto por El Espectador, Santos resaltó la importancia de continuar con la implementación de los compromisos pactados y llamó a la unidad nacional para preservar y hacer avanzar estos logros.

¿Cómo fue el proceso de firma y renegociación del Acuerdo de Paz en 2016?

El Acuerdo de Paz se firmó originalmente en 2016 en La Habana y fue formalizado con un acto público en Cartagena el 26 de septiembre. Sin embargo, tras el rechazo del acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre de ese año, el texto debió renegociarse y firmarse nuevamente en el Teatro de Colón, en Bogotá, el 24 de noviembre. Todos estos momentos se consideran clave en la historia política reciente de Colombia, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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