Por: El Espectador

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Fredy Castillo Carrillo, conocido como “Pinocho” o “El Ganadero”, personifica las complejas dinámicas del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los frágiles avances y retrocesos de los procesos de sometimiento de grupos ilegales en Colombia. Según información publicada por Semana y reportes policiales citados por El Espectador, Castillo pasó de estar preso en España y ser solicitado en extradición por Colombia, a ser un representante clave de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

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Su historia criminal comienza antes de la aparición de las ACSN, cuando hizo parte del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar liderada por Hernán Giraldo Serna. Tras la desmovilización de las AUC, Castillo habría mantenido actividades ilícitas con Los Mellizos y posteriormente con Los Pachenca, grupo que mutó en las ACSN, ejerciendo control armado en sectores de Magdalena y La Guajira. En 2008 fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos y, tres años después, regresó a Colombia acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz, un mecanismo para juzgar a exparamilitares desmovilizados.

No obstante, la Policía sostiene que Castillo no dejó el crimen al retornar. Se le atribuye dirección en Los Pachenca y participación en delitos como homicidio y extorsión, incluido el asesinato del ambientalista Alejandro Llinás Suárez en 2020. En 2021, tras instalarse en España y afirmar que su vida y la de su familia estaban amenazadas, fue capturado en Madrid a petición de Colombia, que lo requería por concierto para delinquir y homicidio agravado. Sin embargo, en junio de 2023 fue liberado, aunque poco después volvió a ser perseguido y actualmente figura como prófugo.

Su rol cambió durante el gobierno de Gustavo Petro, que, mediante la Resolución 335 de 2025, lo reconoció como representante de las ACSN en el Espacio de Conversación Sociojurídico, buscando su tránsito al Estado de derecho. Esta posición fue paradójica, pues durante años Castillo negó su relación con Los Pachenca, mientras las propias ACSN lo presentaban como su vocero y las autoridades insistían en su participación delictiva.

Tras el cambio de gobierno, la situación dio un giro definitivo. En agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó que se hiciera efectiva la extradición de Castillo y otros representantes de grupos armados que habían participado en negociaciones, suspendiendo así cualquier beneficio obtenido por sus roles en los acercamientos. El mandatario fijó un plazo de una semana para que sus ministros coordinen su sometimiento, pero Castillo permanece prófugo, mientras su historial judicial y su papel en organizaciones ilegales continúan siendo motivo de intensas operaciones de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, y por qué lo buscan las autoridades?

Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho” o “El Ganadero”, es identificado por las autoridades colombianas como un exintegrante del paramilitarismo, vinculado inicialmente al Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente a Los Pachenca, que luego se convirtieron en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Aunque ha negado varias acusaciones, es señalado por homicidio, extorsión, narcotráfico y otros delitos. Su búsqueda se intensificó tras romperse los beneficios judiciales que le permitieron participar como representante en diálogos de paz, y por la reactivación de su extradición a Estados Unidos.

¿Qué es la Ley de Justicia y Paz en Colombia y cómo afectó a “Pinocho”?

La Ley de Justicia y Paz fue creada para permitir la desmovilización y juzgamiento de miembros de estructuras paramilitares, a cambio de beneficios judiciales como penas reducidas y la posibilidad de reincorporación. Fredy Castillo se acogió a esta ley al regresar de su primera extradición, pero las autoridades sostienen que reincidió en actividades delictivas, lo que derivó en nuevas órdenes de captura y persecución judicial en su contra, manteniéndolo hasta hoy como uno de los criminales más buscados de la región Caribe.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.