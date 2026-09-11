El caso de Juliana Guerrero vuelve a poner a Gustavo Petro en el centro de la polémica. Según declaraciones entregadas por Angie Rodríguez a El Tiempo, el expresidente habría sabido que los títulos académicos presentados por la joven eran falsos y, aun así, habría insistido en avanzar con su nombramiento como viceministra de Juventudes.

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Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, contó al medio citado que Petro le dio la instrucción de iniciar el trámite para que Guerrero llegara al Ministerio de Igualdad. Sin embargo, al revisar su hoja de vida, encontró inconsistencias en la formación académica que la joven decía tener.

“El expresidente de la República Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de que esos títulos eran falsos. Yo estuve como directora del Dapre durante la mayor parte del tiempo de la administración de Gustavo Petro y él me da una orden. La orden era que yo tenía que empezar todo el trámite para nombrarla a ella viceministra de las Juventudes. Obviamente, me doy cuenta que muchas cosas no eran coherentes”, dijo Rodríguez.

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🔴 “Petro tenía conocimiento de que esos títulos eran falsos”: Angie Rodríguez En entrevista con EL TIEMPO, Angie Rodríguez habló sobre el caso de Juliana Guerrero y aseguró que el entonces presidente Gustavo Petro tenía conocimiento de que los títulos obtenidos por la… pic.twitter.com/IuuhdQFjPD — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 11, 2026

La exfuncionaria explicó al diario que en la hoja de vida no aparecía el título de Contaduría que Guerrero decía haber obtenido en la Universidad Popular del Cesar. Según Rodríguez, le advirtió directamente a Petro: “El presidente me dice: ‘Debemos publicar la hoja de vida’. Y yo le digo: ‘Presidente, pero la hoja que ella anexó a la Presidencia de la República no tiene el título de contadora de la Universidad Popular del Cesar’. Ella lo adjuntó sin título”, relató.

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Rodríguez sostuvo que decidió publicar la hoja de vida porque esperaba que las observaciones de la ciudadanía evidenciaran que Guerrero no cumplía con los requisitos. “Dije: ‘Eso se va a caer en la publicación, porque ahí van a llegar las observaciones que van a ratificar que la señora no aportó un título universitario’”, indicó.

Sin embargo, según la versión entregada a El Tiempo, Petro volvió a insistir. “Yo le dije: ‘Presidente, con todo el respeto, se acaba de publicar una hoja de vida, pero ella no cumple los requisitos para el cargo’”, contó Rodríguez. Luego, afirmó que el entonces mandatario le mostró unos documentos y le cuestionó por qué decía que Guerrero no tenía títulos.

“Me dice: ‘Usted es una mentirosa. ¿Ve esto? Son los títulos de Juliana’”, relató Rodríguez a El Tiempo. La exfuncionaria aseguró que revisó los documentos y encontró que las fechas no coincidían, por lo que concluyó que eran falsos.

Finalmente, Rodríguez afirmó que Petro reaccionó de manera “violenta y agresiva” cuando recibió esa información. “Me dice que lo mío era envidia porque ella sí era bonita”, aseguró. La exdirectora cerró su relato con una acusación contundente: “Él (Gustavo Petro) la protegió hasta el final, pasando por encima de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.