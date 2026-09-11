Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali será escenario este domingo 13 de septiembre de una nueva jornada de la estrategia ‘Borondeando por Cali’, orientada a la reactivación económica tras el reciente terremoto. El evento tendrá lugar en el Parque Cocina al Aire Libre, ubicado en la Carrera 111 con Calle 19, y reunirá desde el mediodía a más de doce restaurantes y una veintena de emprendimientos locales, los cuales ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios tanto a habitantes de la ciudad como a visitantes interesados en fortalecer la economía local.

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De acuerdo con información divulgada por la Administración Distrital y la Secretaría de Desarrollo Económico, esta iniciativa responde directamente al impacto negativo que experimentaron los negocios de Cali a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto. Según cifras reportadas por la Secretaría, resultaron afectadas 7.263 empresas, de las cuales aproximadamente el 90 % corresponde a microempresas distribuidas en diversos barrios de la ciudad. Por este motivo, ‘Borondeando por Cali’ busca no solo aumentar las ventas, sino también reforzar el tejido empresarial y brindar visibilidad a los pequeños y medianos comerciantes.

El evento incluye stand comerciales, la participación de DJ y un show musical con ritmos del Pacífico, elementos que conforman una experiencia pensada para atraer público y dinamizar la actividad comercial en este espacio abierto. La presencia conjunta de restaurantes reconocidos y nuevos emprendimientos agrega valor al programa, en el que se promueve el consumo de productos locales y el apoyo directo a los negocios que más dificultades afrontaron por el sismo, dando así una oportunidad para su recuperación y fortalecimiento.

Según detalla la propia estrategia, las actividades de ‘Borondeando por Cali’ continuarán a lo largo de septiembre y en los siguientes meses. Entre el 17 y el 19 de septiembre, en el marco de la celebración de Amor y Amistad, la iniciativa se trasladará al Bulevar del Río, donde 80 emprendedoras, con el respaldo de la entidad iNNpulsa, pondrán a disposición del público sus productos locales. Posteriormente, el 27 de septiembre, la Calle Novena—identificada como uno de los puntos más golpeados por el desastre—será el siguiente escenario. Autoridades han señalado que, durante octubre y los meses restantes del año, los ‘Borondos’ llegarán a sectores como La Flora y el barrio Obrero, ampliando el alcance del impulso económico y de la red de apoyo a emprendedores.

La apuesta de la administración refleja el interés en reactivar el comercio minorista y ofrecer espacios de encuentro comunitario, confiando en el dinamismo de la economía local y el emprendimiento caleño como motores para superar las consecuencias adversas del terremoto.

¿Qué es ‘Borondeando por Cali’ y cuál es su objetivo principal?

‘Borondeando por Cali’ es una estrategia liderada por la Administración Distrital para promover la reactivación económica y social tras el terremoto del 10 de agosto. Su objetivo principal es apoyar a negocios y emprendimientos locales, especialmente a las microempresas afectadas, facilitando espacios de promoción y venta en diferentes sectores de la ciudad.

¿Cuándo y dónde serán las próximas jornadas de ‘Borondeando por Cali’?

De acuerdo con la programación oficial, las próximas jornadas de ‘Borondeando por Cali’ tendrán lugar entre el 17 y 19 de septiembre en el Bulevar del Río, así como el 27 de septiembre en la Calle Novena. Además, la estrategia continuará en octubre y los meses siguientes en sectores como La Flora y el barrio Obrero, extendiendo la oferta de apoyo al comercio y emprendimiento local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.