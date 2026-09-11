Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Contraloría Departamental del Tolima comunicó este 11 de septiembre de 2026 la apertura de una actuación especial de fiscalización para revisar el manejo de los contratos en Indeportes Tolima, luego de que se conocieran denuncias sobre posibles irregularidades en contratos que superarían los $3.000 millones en la vigencia de este año. Esta intervención tiene como objetivo fundamental establecer si existió un presunto detrimento de recursos públicos dentro de la entidad.

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Yesica Lozano Noriega, quien lidera la Contraloría Departamental, explicó que la decisión nació por la recepción de denuncias ciudadanas, así como por información difundida en distintos medios de comunicación. De acuerdo con sus declaraciones, la denuncia señalaba de manera precisa un posible detrimento patrimonial cercano a los $3.000 millones, el cual estaría asociado a la gestión deficiente de procesos contractuales dentro de Indeportes Tolima. Lozano recalcó que la investigación se enfoca en eventuales fallos en los controles para asegurar transparencia en la contratación de la entidad.

Entre las acciones que emprenderá la Contraloría, está la revisión de una muestra representativa de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) emitidas durante 2026. Las OPS son contratos que, en este contexto, permitieron la vinculación de entrenadores y otros colaboradores al Instituto de Deportes del Tolima. Según las denuncias, se habrían tramitado más de 100 OPS, pero existen inquietudes sobre si todos los contratistas cumplieron efectivamente con las actividades pactadas. Otro aspecto que será investigado es la elaboración de informes de supervisión, los cuales habrían dado validez, de manera cuestionable, a algunas de estas vinculaciones laborales.

El proceso de inspección se realiza en el contexto de cuestionamientos sobre la administración de Francy Liliana Salazar, actual gerente de Indeportes Tolima, y algunos funcionarios de la entidad. No obstante, la propia Contraloría enfatizó que las irregularidades aún deben ser confirmadas, y solo las investigaciones en curso podrán establecer la existencia de conductas irregulares por parte de funcionarios o contratistas. Para Yesica Lozano, la actuación especial de fiscalización - un mecanismo ágil para el seguimiento del uso de los recursos públicos - se inicia en este caso precisamente para esclarecer, en corto tiempo, las posibles anomalías en la contratación y en el cumplimiento de las funciones previamente establecidas.

¿Por qué la Contraloría investiga los contratos de Indeportes Tolima en 2026?

La Contraloría Departamental del Tolima adelanta esta investigación debido a denuncias ciudadanas y reportes en medios de comunicación que hablan de presuntas irregularidades en los contratos emitidos por Indeportes Tolima durante 2026. El centro de la pesquisa es un posible detrimento patrimonial de más de $3.000 millones, asociado a la gestión contractual y la supervisión deficiente de las Órdenes de Prestación de Servicios.

¿Qué revisa una actuación especial de fiscalización y qué es una OPS?

Una actuación especial de fiscalización es el procedimiento más rápido de la Contraloría para revisar, de manera puntual, el manejo de contratos y recursos públicos. En esta acción, se inspeccionan aspectos como los perfiles de los contratistas, el cumplimiento de los requisitos legales y, especialmente, la ejecución real de las funciones asignadas. Las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) son contratos por los cuales se vinculan personas a tareas específicas dentro de la entidad, como entrenadores o colaboradores, y son el principal objeto de revisión en este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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