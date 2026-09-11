Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Nuevo Día se ha posicionado como uno de los medios de prensa regional más relevantes del Tolima, situándose en el cuarto lugar del ranking elaborado a partir de la percepción de líderes de opinión departamentales. Así lo señala la 18.ª edición del Panel de Opinión 2026, un estudio realizado por la firma Cifras & Conceptos, que concentra su análisis en la influencia y reconocimiento que los medios de comunicación generan entre quienes ocupan posiciones de liderazgo en distintos sectores.

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En cuanto a la prensa escrita regional, El Nuevo Día obtuvo el 12% de las menciones realizadas por los 1.424 líderes consultados, quienes representan ámbitos como la política, los medios de comunicación, la academia, el sector privado, las organizaciones sociales y el liderazgo digital. Esta cifra le permitió ocupar el cuarto puesto en el Tolima, dentro de un listado que evalúa la presencia y recordación de los principales medios en la región.

Además del reconocimiento a la prensa escrita, el Panel de Opinión 2026 recogió datos sobre medios radiales de la región. En este apartado, Ondas de Ibagué registró el 11% de las menciones entre los líderes, asegurando el cuarto lugar en la categoría de radio. Otros medios como Ecos del Combeima y Toca Stereo alcanzaron el 7% y el 1% de las menciones, respectivamente, lo que evidencia una distribución variada de las preferencias entre los oyentes y fuentes consultadas.

El estudio también abordó la opinión sobre los columnistas regionales con mayor impacto. En el Tolima, Jaime Reyes lideró la lista con el 28% de las preferencias, seguido de Guillermo Pérez con el 15%. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Wilson Leal Echeverry (9%) y Andrés Tafur Villarreal (8%), mostrando así quiénes gozan de mayor recordación y credibilidad entre los encuestados.

De acuerdo con Cifras & Conceptos, el trabajo de campo para este panel se llevó a cabo entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026. Las entrevistas se realizaron de manera telefónica, presencial y en línea, lo que permitió abarcar una muestra representativa y diversa. Además de la evaluación de medios y columnistas, los investigadores hicieron una valoración de la gestión pública. En este aspecto, la Gobernación del Tolima, dirigida por Adriana Magali Matiz Vargas, obtuvo 64 puntos y se posicionó como la segunda gobernación mejor evaluada, mientras la Alcaldía de Ibagué, bajo el liderazgo de Johana Ximena Aranda Rivera, registró 50 puntos.

¿Qué es el Panel de Opinión 2026 y cómo se realiza?

El Panel de Opinión 2026 es un estudio anual elaborado por Cifras & Conceptos que consulta a líderes de opinión de diversos sectores sobre su percepción de medios, columnistas y autoridades regionales. La recolección de datos se efectúa mediante cuestionarios aplicados por teléfono, en persona y en línea, buscando así obtener una visión amplia y representativa del país.

¿Cuáles son los medios de comunicación más mencionados por líderes en Tolima según Cifras & Conceptos?

Según los resultados del Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos, entre los medios escritos más mencionados en Tolima se destaca El Nuevo Día, que alcanzó la cuarta posición. En radio, medios como Ondas de Ibagué, Ecos del Combeima y Toca Stereo también figuran entre los preferidos de los líderes de opinión consultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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