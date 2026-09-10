Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A primera hora de la mañana, mucho antes de que la mayoría despierte, Ingrit Valencia ya se encontraba activa en Morales, Cauca, donde cargar agua y leña eran parte de sus rutinas diarias. Desde una niñez transcurrida entre cafetales y el río La Salvajina, Ingrit pasó de crecer descalza, sorteando las dificultades y la violencia características de esa región, a convertirse en la primera mujer colombiana en ganar una medalla olímpica en boxeo. Su vida se vio marcada por la resiliencia, pero también por la felicidad encontrada en pequeños gestos y la libertad de la infancia rural: trepar árboles, nadar en el río y correr por el campo.

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La llegada de Ingrit a Cali, motivada por el estado de salud de su abuela, planteó un giro en su vida: allí conoció el fútbol y admiró figuras como Faustino Asprilla y René Higuita. Incluso compartió escenarios deportivos con Yoreli Rincón, futbolista reconocida; sin embargo, en esa época el fútbol femenino era poco accesible. El boxeo apareció casi accidentalmente, como una vía para canalizar la agresividad surgida por el bullying escolar. Un coordinador del colegio la llevó a entrenar con Jorge Aguirre, y lo que inicialmente era un trámite para obtener un permiso académico, se transformó en el comienzo de una carrera histórica.

La maternidad sorprendió a Ingrit a los 17 años, sin un trabajo estable ni estudios terminados. El boxeo pasó de ser una actividad secundaria a una alternativa de futuro para ella y su hijo. Su primer gran logro llegó en 2010 en Ibagué, Tolima, donde clasificó para los Juegos Suramericanos de Medellín y ganó su primera medalla de bronce. Pero fue el Tolima, años después, el espacio que transformó definitivamente su trayecto deportivo. Mientras que en el Valle del Cauca el apoyo al boxeo femenino era limitado, en Tolima encontró respaldo institucional a través de Indeportes Tolima y figuras como Orlando Molina y su entrenador Raúl. En 2015, el título nacional obtenido en El Espinal marcó el inicio de un lazo afectivo y profesional con la región.

En 2016, Ingrit superó infinidad de obstáculos personales y económicos, pasando de vivir en una invasión en Cali a compartir el escenario olímpico en Río de Janeiro con deportistas de talla mundial, logrando la medalla de bronce y haciendo historia para Colombia. Este triunfo transformó no solo su vida, sino también la percepción nacional sobre las mujeres en el boxeo. Hoy, Ingrit continúa inspirando con una carrera ejemplar, recordando sus orígenes con agradecimiento y destacando el valor de las oportunidades que encontró en Tolima: el lugar donde volvió a creer en sí misma y en sus sueños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Ingrit Valencia convertirse en la primera boxeadora colombiana en ganar una medalla olímpica?

Ingrit Valencia alcanzó la medalla de bronce olímpica superando dificultades económicas, personales y las barreras de género existentes en el boxeo. Su carrera comenzó casi por casualidad y evolucionó gracias a un proceso disciplinado y al apoyo recibido en Tolima, que le permitió competir con mejores condiciones y crecer profesionalmente.

¿Por qué el Tolima fue determinante en la trayectoria de Ingrit Valencia como deportista?

El Tolima representó para Ingrit Valencia un entorno de apoyo institucional y personal que no había experimentado en otras regiones. Allí, recibió respaldo de Indeportes Tolima, entrenadores y dirigentes, lo que le permitió no solo mejorar como deportista, sino también encontrar una identidad y sentido de pertenencia fundamentales en su camino al éxito.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.