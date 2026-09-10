Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia femenina Sub-20 empató sin goles frente a Portugal en el segundo partido de la fase de grupos del torneo mundial, según informaron medios como Noticiero 90 Minutos. El duelo, disputado en Polonia, mostró una clara iniciativa ofensiva por parte del equipo dirigido por Carlos Paniagua. Durante gran parte del compromiso, las jugadoras colombianas dominaron las acciones y crearon las oportunidades más claras, destacándose especialmente Maithé López en la ofensiva. López fue pieza clave intentando superar la defensa europea, exigiendo en repetidas ocasiones a las centrales rivales y buscando abrir el marcador.

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Portugal, por su parte, se plantó con una estrategia basada en transiciones rápidas y ataques verticales. Sin embargo, sus intentos de llegar al arco defendido por Luisa Agudelo se vieron limitados por el orden defensivo colombiano y la falta de contundencia en los últimos metros. La opción más cercana al gol se presentó al minuto 43, cuando Valerin Loboa logró conectar un potente cabezazo que parecía llevar destino de red; no obstante, Nair Pina, guardameta portuguesa, respondió con una atajada que mantuvo el marcador en cero.

En la segunda mitad, la tónica del partido se mantuvo. La ‘tricolor’ no dejó de buscar el arco rival, pero la falta de eficacia a la hora de definir, sumada a la destacada actuación de la portera de Portugal, selló el empate sin goles. De acuerdo con las fuentes citadas, el resultado obliga a Colombia a pelear por su clasificación a la siguiente ronda en el próximo partido.

El Grupo E, tras los dos encuentros disputados, tiene a Corea del Norte liderando la tabla con seis puntos, luego de su victoria 4-0 ante Costa Rica. Colombia suma cuatro unidades, mientras que Portugal apenas registra un punto y Costa Rica sigue sin sumar. La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrentará a Corea del Norte el domingo 13 de septiembre a las 11:00 a. m., un partido donde definirá su paso a los octavos de final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo queda la tabla de posiciones del Grupo E tras el empate entre Colombia y Portugal?

Después del empate 0-0 entre Colombia y Portugal, y con la victoria de Corea del Norte 4-0 ante Costa Rica, la tabla de posiciones está de la siguiente manera: Corea del Norte lidera con 6 puntos, Colombia se ubica segunda con 4 puntos, Portugal suma apenas 1 punto y Costa Rica cierra sin ninguna unidad.

¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina Sub-20 su próximo partido en el Mundial y qué está en juego?

La Selección Colombia femenina Sub-20 disputará su último juego de la fase de grupos el domingo 13 de septiembre contra Corea del Norte a las 11:00 a. m. (hora colombiana). En este encuentro, el conjunto nacional intentará asegurar su clasificación a la fase de octavos de final del certamen mundial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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