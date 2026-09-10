En Caracol Televsión están de celebración debido a que algunos de sus periodistas más reconocidos recibieron un importante título en las últimas horas.

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Y es que cabe recordar que antes, por cómo se desarrollaba el medio y demás, muchos comunicadores no eran profesionales, sino técnicos o empíricos, pero la mayoría han ido actualizando sus conocimientos y consiguiendo oficialmente el título universitario en la carrera de comunicación social y periodismo.

Uno de esos es Jhonsson Rojas, muy reconocido por sus salidas al aire en el noticiero de dicha casa periodística, quien suele hacer reportería sobre todo en los grandes eventos tales como el Mundial y los Juegos Olímpicos, entre otros.

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Jhonsson Rojas se graduó como profesional

En las últimas horas, fue el mismo comunicador quien subió una publicación a sus redes sociales informando que efectivamente, luego de 33 años de haber conseguido su título como técnico, ahora sumó su título como profesional.

“Una deuda conmigo. Me hice Periodista en 1993 a nivel técnico, me faltaba profesionalizar y hoy recibí el título de @uninpahu como Comunicador Social y Periodista”, comenzó escribiendo el periodista.

Y agregó: ” Aquí no para, vamos por más. Gracias a todos. A mi familia, amigos, compañeros de la U y de Noticias Caracol y Caracol Sports que siempre me ayudaron en el camino recorrido“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jhonsson Rojas (@jhonsson_rojas)

De esta manera, el periodista colombiano ahora sí tiene su título como profesional para seguir ejerciendo de la misma manera que lo ha venido haciendo, siendo destacado, sobre todo, en esos grandes eventos en los que logra conseguir contenido tanto con aficionados como con los protagonistas.

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Esto lo que demuestra es que estos periodistas, más allá de que tienen un nombre y reconocimiento en el ámbito nacional, igual siempre se siguen preparando para afrontar los diferentes retos que hay en el día a día.

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