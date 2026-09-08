El momento que vive el Deportivo Cali no es nada sencillo, pues suma cuatro partidos sin ganar, marcha muy abajo en la tabla de posiciones y ahora quedó eliminado de la Copa Colombia al perder por 3-0 frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en la noche de este lunes 7 de septiembre.

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(Ver también: Bucaramanga pidió los puntos, luego de los desmanes en el juego vs. Cali; ¿no había garantías?)

Esto ha desatado varios señalamientos en contra del técnico Rafael Dudamel, pues mucha gente no está de acuerdo con los planteamientos, cambios y más, por lo que se estima que podría salir pronto de su puesto si no mejora la situación.

Ese, de hecho, fue un tema de discusión en el programa ‘Más fútbol’ de La FM, pero los ánimos se fueron calentando entre los periodistas ‘Pacho’ Vélez y Eduardo Luis.

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La discusión que hubo al aire fue:

–Pacho Vélez: hablemos del que tiene más dificultades, Eduardo. El que tiene más dificultades es el Deportivo Cali y no se les haga raro que terminado el partido con Millonarios saquen a otro técnico.

–Eduardo Luis: Pacho, vos estás echando a Dudamel desde hace dos semanas y no has podido.

–Pacho: ¿Quién?

–Eduardo Luis: llevas dos semanas sacando a Dudamel y no has podido. Lo sacaste sin información y sin nada y ahí está. ¿Ahora qué? ¿Se va el jueves? Avísame.

-Pacho: no, no, no. Vení Eduardo, pongámonos seriesitos. Yo aquí analizo, yo aquí no vengo a vociferar, analizo. Entonces te pido el favor que no me hables durito porque yo también puedo hablar durito (le pega a la mesa). Aquí yo no he dicho que se va Dudamel. Y te voy a decir una cosa: son más los que quieren sacarlo de la directiva, que nosotros acá. No me vengas acá a enredar porque yo te llevo muchos años de experiencia, así que no me vengas a enredar. Nada, conmigo suavecito.

Ante esto y al escuchar los gritos, el director Juan Felipe Cadavid solo les pedía que pararan la discusión, ya que eso no se escucha bien al aire y puede molestar a los oyentes.

(Ver también: Vuelve y juega: desmanes en el estadio del Deportivo Cali, luego del partido con Bucaramanga)

Lo cierto es que el futuro de Rafael Dudamel al frente del Deportivo Cali sí es una incógnita, pues no es un buen presente el que vive el club y quedarse nuevamente fuera de los ocho es algo que la hinchada no va a permitir.

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