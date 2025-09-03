En un reciente mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a tres figuras clave del escenario global de conspirar en contra de su país.

La declaración del magnate se dio luego de que se conociera sobre la reunión entre Xi Jinping, presidente de China; Vladimir Putin, presidente de Rusia; y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

“Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, indicó el mandatario estadounidense.

El pronunciamiento se dio en medio de un clima de tensión internacional, coincidiendo con un desfile militar conjunto en Beijing, donde los tres mandatarios estuvieron presentes.

🇨🇳❗Si te perdiste el megadesfile militar en China, aquí tienes una versión condesada en poco más de un minuto https://t.co/VDjjTJiSgC pic.twitter.com/6BMh2DtF40 — RT en Español (@ActualidadRT) September 3, 2025

Además, Trump arremetió contra China, afirmando que el país ha mostrado ingratitud histórica frente al apoyo militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Aseguró que miles de soldados norteamericanos entregaron sus vidas para ayudar en la liberación del país asiático frente a Japón, y cuestionó si el presidente Xi haría algún reconocimiento público de este sacrificio durante el evento militar.

¿Qué dijo Xi Jinping sobre sus relaciones con Rusia?

Hasta el momento, el presidente Xi Jinping no ha respondido públicamente a las palabras de Trump. Sin embargo, se estima que este tipo de provocaciones podrían profundizar las fricciones diplomáticas entre China y Estados Unidos.

“Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa”, recogió W Radio sobre las afirmaciones del presidente de China.

🇨🇳🚀China mostró durante el desfile el misil balístico intercontinental estratégico DF-5C, cuyo radio de alcance abarca todo el planeta. Megadesfile militar en Pekín👉https://t.co/0SE7hcRbyn pic.twitter.com/Eh7fqdYsiS — RT en Español (@ActualidadRT) September 3, 2025

