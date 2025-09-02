A través de la red social Truth, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió un video en el que confirmó el ataque a un buque de venezolanos, al cual calificó como “narcoterroristas”, ya que, al parecer, pertenecen al Tren de Aragua.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió.

Y agregó: “El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!”.

