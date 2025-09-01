Continúan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela luego del despliegue de buques de guerra por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela.

A esto se le suma que en las últimas horas el gobierno de Donald Trump confirmó el inicio de ejercicios militares en la isla de Puerto Rico. Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado citado por CNN.

“Este entrenamiento está diseñado para mejorar la preparación y capacidades de la 22nd MEU y a la vez reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico”, indica la comunicación, de acuerdo con el citado medio.

Este incremento de maniobras militares responde a las políticas del gobierno de Trump, cuyo objetivo es ejercer presión sobre el mandato de Nicolás Maduro y reforzar, en este caso mediante acciones castrenses, las sanciones y presiones diplomáticas ya existentes en su contra.

“Las operaciones anfibias son el pilar de la integración naval y una competencia esencial de la 22nd MEU. Facilitan el rápido despliegue de los marines del barco naval hacia la costa, apoyando los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”, se lee en la misiva publicada por CNN.

Medidas que tomó Nicolás Maduro en respuesta a Estados Unidos

En respuesta a estos movimientos, el gobierno de Maduro adoptó una serie de medidas defensivas, que van desde la movilización de millones de milicianos hasta el posicionamiento de 15.000 tropas cerca de la frontera con Colombia, lo que refleja con claridad la tensión creciente en la región.

En declaraciones recientes, Maduro señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, de liderar esas acciones y envió un mensaje directo a Trump por lo que podría pasar.

“Presidente Trump, Marco Rubio quiere mancharlo de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Marco Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es: un callejón sin salida”, indicó Maduro, según recogió El Tiempo.

Varios representantes de la oposición en el país manifestaron su apoyo a las demostraciones de fuerza por parte de Estados Unidos, considerándolas como un respaldo a su lucha contra lo que describen como un gobierno de empresa criminal. E

En este sentido, vale la pena recordar que Maduro y numerosos funcionarios de su gobierno son acusados en repetidas ocasiones por Washington de participar en actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico.

