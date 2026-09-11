Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La comunidad de Venadillo, en el departamento del Tolima, permanece conmocionada por la muerte de María Mercedes Díaz Perdomo, destacada lideresa social y política de 56 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una finca de la vereda Palmarosa, una zona rural situada a unos 30 minutos del núcleo urbano del municipio. Los hechos se conocieron durante la mañana del miércoles 9 de septiembre, cuando las autoridades informaron que la mujer había sufrido heridas provocadas tanto por un elemento cortopunzante como por un objeto contundente, según los reportes preliminares.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades locales, la muerte de Díaz Perdomo habría ocurrido durante la noche del 8 de septiembre, aunque hasta el momento las circunstancias específicas en las que se produjo este hecho trágico siguen bajo análisis. No se han revelado mayores detalles sobre posibles móviles o responsables, por lo que la incertidumbre y la exigencia ciudadana de esclarecimiento crecen en el municipio.

María Mercedes Díaz Perdomo, oriunda de Neiva, era reconocida en Venadillo y sus alrededores no solo por su compromiso con las comunidades campesinas, sino también por el papel que desempeñaba en actividades del sector agrícola y político. Desarrollaba iniciativas de turismo rural especialmente en las veredas Palmarosa y Limones, e igualmente se dedicaba a la comercialización de ganado y al arrendamiento de terrenos para el cultivo de arroz. Su voz era una de las más visibles en la oposición local al proyecto Hidrototare, lo que la había situado como referente en diversos debates comunitarios.

Ante el impacto del hecho y en medio de la investigación, familiares, amigos y habitantes de Venadillo se están organizando para rendirle homenaje y reclamar justicia. Tienen previsto realizar una velatón el viernes 18 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el atrio de la iglesia del municipio. Este acto busca honrar la memoria de la lideresa y reiterar el llamado de la comunidad a que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era María Mercedes Díaz Perdomo y por qué era importante en Venadillo?

María Mercedes Díaz Perdomo era una lideresa social y política oriunda de Neiva, reconocida en Venadillo por su trabajo con comunidades campesinas, su vinculación a iniciativas de turismo rural en las veredas Palmarosa y Limones, y su actividad en la comercialización de ganado y arrendamiento de terrenos para el cultivo de arroz. Además, destacaba por su activa oposición al proyecto Hidrototare, lo que la posicionaba como una voz relevante en la defensa de intereses comunitarios.

¿Qué se sabe actualmente sobre la investigación de la muerte de la lideresa en Venadillo?

Las autoridades han informado que la muerte de María Mercedes Díaz Perdomo habría ocurrido la noche del 8 de septiembre y que la víctima presentaba heridas causadas por un elemento cortopunzante y un objeto contundente. Sin embargo, las circunstancias exactas y los responsables todavía están siendo investigados, y no se han brindado detalles adicionales sobre posibles móviles. La ciudadanía exige esclarecimiento y justicia.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)