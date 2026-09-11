Gustavo Petro estaría teniendo un problema inesperado después de dejar la Casa de Nariño: los vecinos de Gustavo Bolívar estarían molestos por su presencia en el conjunto residencial donde se encuentra hospedado y ya estarían preparando una solicitud para que busque otro lugar donde vivir.

Sigue a PULZO en Discover

La información fue revelada por la periodista D’arcy Quinn en La FM, quien aseguró que varios habitantes del conjunto, ubicado en el norte de Bogotá, estarían organizándose para enviarle una carta a Bolívar, propietario de la vivienda donde permanece el expresidente.

(Vea también: Gustavo Bolívar admite caos del Pacto Histórico y escándalos del Gobierno Petro: “Con las patas”)

El motivo del malestar no sería directamente Petro, sino el movimiento de seguridad que implica tener a un expresidente viviendo en el sector.

Lee También

Según Quinn, los residentes han visto un aumento en la presencia de escoltas y otros movimientos relacionados con el esquema de protección del exmandatario. A esto se sumaría el sobrevuelo de un helicóptero en los alrededores del conjunto, algo que habría terminado por alterar la tranquilidad habitual de la comunidad.

La periodista aseguró que los vecinos quieren volver a la normalidad y que, por esa razón, estarían preparando la comunicación dirigida a Bolívar para pedirle que le solicite a su huésped abandonar el inmueble.

Petro busca casa para vivir

La situación ocurre mientras el expresidente intenta definir dónde establecerse después de terminar su mandato el pasado 7 de agosto.

Petro dejó la Casa de Nariño y, según versiones conocidas después de su salida del poder, pasó temporalmente a la vivienda de Gustavo Bolívar. El propio Bolívar explicó que le facilitó el inmueble porque Petro le había manifestado que no quería pasar su última noche como presidente en el palacio presidencial y necesitaba un lugar mientras organizaba sus siguientes movimientos.

Ahora, sin embargo, la estadía temporal estaría provocando molestias entre algunos de los vecinos.

A esto se suma que Petro no tendría disponible de inmediato la vivienda que tradicionalmente se ha asociado con él en Chía, Cundinamarca, debido a la situación relacionada con su separación de Verónica Alcocer.

En los últimos días también surgió otra versión sobre la búsqueda de vivienda del expresidente. El periodista Felipe Zuleta aseguró que Petro habría mostrado interés en una propiedad ubicada en el exclusivo conjunto Arboretto, en La Calera, cuyo valor rondaría los $2.600 millones.

La versión provocó una reacción del propio Petro, quien negó que estuviera intentando comprar una vivienda de ese valor.

(Vea también: Muestran fotos de 3 lujosas casas que ha visto Petro para comprar en La Calera; superan los $ 2.500 millones)

El exmandatario afirmó en redes sociales que no necesita comprar una casa y que pretende arrendar una con los recursos legales provenientes de su pensión. También cuestionó a quienes difundieron la información.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.