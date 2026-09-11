Juliana Guerrero reapareció públicamente tras ser condenada a tres años de prisión por el delito de fraude procesal, relacionado con los dos títulos falsos que obtuvo de la Fundación San José.

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La exfuncionaria grabó un video dirigido a sus seguidores, en el que aseguró que muchas de las noticias publicadas sobre ella contienen versiones equivocadas y calumnias.

En la grabación, Guerrero apareció sentada y con una camándula en la mano. Dijo que quería contarle al país quién es realmente y rechazó las versiones que señalaban que tuvo que seducir a hombres para llegar al Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

También afirmó que durante meses guardó silencio frente a las críticas y cuestionamientos.

La exfuncionaria reconoció que aceptar su responsabilidad ante la justicia fue una decisión difícil y sostuvo que no busca victimizarse ni minimizar sus acciones.

Sin embargo, aseguró que el proceso afectó fuertemente su autoestima y bienestar emocional, al punto de sentirse humillada y avergonzada de sí misma.

Guerrero señaló que cree en las segundas oportunidades y que espera convertirse en un ejemplo de ello.

Además, pidió a sus seguidores no creer en todas las informaciones que circulan sobre ella y cerró su mensaje con una frase que anticipa su regreso a la vida pública: “Volveré y será hermoso”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.