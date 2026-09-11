Juliana Guerrero reapareció públicamente tras ser condenada a tres años de prisión por el delito de fraude procesal, relacionado con los dos títulos falsos que obtuvo de la Fundación San José.
La exfuncionaria grabó un video dirigido a sus seguidores, en el que aseguró que muchas de las noticias publicadas sobre ella contienen versiones equivocadas y calumnias.
#Noticia Tras el preacuerdo y la condena por fraude procesal, Juliana Guerrero pidió que no la sigan “crucificando” y aseguró que demostrará con hechos que merece una segunda oportunidad.
“Creo en las segundas oportunidades y tengan por seguro que voy a ser ejemplo de ellas”,… pic.twitter.com/bQtDgn3m8uLee También
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— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) September 11, 2026
En la grabación, Guerrero apareció sentada y con una camándula en la mano. Dijo que quería contarle al país quién es realmente y rechazó las versiones que señalaban que tuvo que seducir a hombres para llegar al Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
También afirmó que durante meses guardó silencio frente a las críticas y cuestionamientos.
La exfuncionaria reconoció que aceptar su responsabilidad ante la justicia fue una decisión difícil y sostuvo que no busca victimizarse ni minimizar sus acciones.
Sin embargo, aseguró que el proceso afectó fuertemente su autoestima y bienestar emocional, al punto de sentirse humillada y avergonzada de sí misma.
Guerrero señaló que cree en las segundas oportunidades y que espera convertirse en un ejemplo de ello.
Además, pidió a sus seguidores no creer en todas las informaciones que circulan sobre ella y cerró su mensaje con una frase que anticipa su regreso a la vida pública: “Volveré y será hermoso”.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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