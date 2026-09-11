Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Cali ha dejado a cientos de familias en una situación de incertidumbre, sobre todo a quienes vivían en apartamentos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estos inmuebles, originalmente incautados al narcotráfico y entregados al Estado, han sufrido daños significativos tras el sismo y, hasta la fecha, los arrendatarios no tienen claro cuál es su situación ni qué acciones deben seguir. De acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, quienes tienen contratos vigentes con la entidad se sienten desamparados y sin una ruta definida.

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Vivian Rizo, una de las afectadas, explicó que a pesar de contar con todos los documentos legales en regla, como pólizas y contratos formales, todavía no ha recibido información específica sobre los pasos a seguir frente a la emergencia. "Quienes tenemos contrato con la SAE nos sentimos abandonados por la entidad porque no nos dan respuesta, no hay un protocolo, una ruta para atender a quienes tenemos contrato con póliza de cumplimiento, con póliza de arrendamiento, con todo el contrato, con todos los soportes jurídicos y no lo tenemos", expresó Rizo a 90 Minutos. Esta falta de comunicación se agrava, ya que, según indica, ni siquiera la autoridad regional tiene independencia para dar respuestas, pues se rige por directrices emitidas desde Bogotá.

La preocupación se intensifica entre los arrendatarios, pues afirman que siguen llegando los cobros mensuales de arriendo a pesar de la imposibilidad de habitar los apartamentos, y les han informado que los arreglos estructurales en algunas edificaciones podrían demorar hasta dos años. Además, persiste el impedimento para realizar mudanzas y retirar pertenencias, lo que suma al desconcierto y la frustración de las familias afectadas.

De acuerdo con los testimonios, la petición principal es que la SAE establezca alternativas claras para quienes quedaron damnificados. Proponen como solución que la entidad, administradora de otros inmuebles, ofrezca opciones temporales de vivienda o mecanismos ágiles para facilitar el acceso a nuevas propiedades de manera prioritaria para los afectados.

La SAE ha entregado 24 inmuebles a igual número de familias como medida ante la emergencia; sin embargo, esta acción no ha sido suficiente para las cerca de 2.500 familias que, según el cubrimiento de 90 Minutos, siguen a la espera de respuestas concretas sobre su futuro habitacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué deben hacer los arrendatarios de la SAE afectados por el terremoto en Cali?

Actualmente, de acuerdo con declaraciones recogidas por 90 Minutos, los arrendatarios todavía no cuentan con una ruta clara a seguir, ya que la SAE no ha proporcionado un protocolo específico para quienes no pueden regresar a sus viviendas. Los afectados recomiendan esperar indicaciones oficiales y conservar toda la documentación relacionada con el contrato mientras exigen una respuesta institucional.

¿Por qué siguen llegando cobros de arriendo a las familias damnificadas en inmuebles de la SAE?

Según los testimonios de los afectados reportados por 90 Minutos, a pesar de la imposibilidad de habitar los apartamentos, la SAE mantiene activos los cobros por cánones de arrendamiento, ya que las condiciones contractuales no han sido modificadas. Esto ocurre aun cuando los daños en la infraestructura impiden el uso de las viviendas y no se ha dado autorización para mudanzas o retiros de pertenencias.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.