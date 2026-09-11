Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La falta de suministro de agua ha llevado a los habitantes de la comuna 7 de Ibagué a anunciar una jornada de protesta para reclamar por las continuas interrupciones del servicio. De acuerdo con la información proporcionada por los residentes, la inconformidad se concentra especialmente en el sector del Salado, donde aseguran que el agua llega únicamente en algunas noches y madrugadas, lo que dificulta las labores cotidianas y afecta la calidad de vida de quienes viven allí.

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Frente a este panorama, la comunidad ha organizado un bloqueo de la avenida Ambalá y la avenida Quinta en ambos sentidos, como medida de presión para que las autoridades y la empresa encargada del suministro del líquido vital atiendan la problemática de manera urgente. La jornada está programada para este viernes, a partir de las 7:30 de la mañana, y tendrá como punto de encuentro el polideportivo del barrio Portales del Norte.

Los líderes de la convocatoria han manifestado que la molestia se debe a la dificultad para acceder al agua durante casi todo el día, una situación que, según afirman, se ha agravado en el último mes. Los afectados buscan que el servicio sea garantizado de manera regular para evitar mayores inconvenientes en actividades esenciales como la higiene, la alimentación y el cuidado de la salud.

Ante este contexto, han hecho un llamado a todos los ciudadanos de la comuna 7 de Ibagué para sumarse a la protesta y visibilizar la gravedad de un problema que, recalcan, no solo afecta la comodidad, sino también derechos básicos. Las restricciones de agua han motivado la unión de la comunidad en busca de respuestas concretas, ya que consideran insuficientes las soluciones temporales recibidas hasta ahora.

La jornada de protesta podría tener un impacto considerable en la movilidad de la ciudad, especialmente en las avenidas anunciadas para el bloqueo, dependiendo del nivel de participación y de cómo evolucione la concentración durante la mañana. Con esto, los habitantes esperan llamar la atención de las autoridades competentes y obtener acciones que aseguren un acceso digno y permanente al servicio de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los habitantes de la comuna 7 de Ibagué están protestando por el agua?

La comunidad de la comuna 7 de Ibagué decidió convocar una protesta debido a la mala calidad en el suministro de agua. Según los residentes, el servicio se provee solo de forma esporádica durante las noches y madrugadas, lo que afecta negativamente sus actividades diarias y su bienestar. Esta situación ha empeorado durante el último mes, motivando la organización de la jornada de protesta para exigir soluciones.

¿Cómo afectará la protesta de la comuna 7 de Ibagué la movilidad en la ciudad?

La jornada de protesta, que contempla el bloqueo de la avenida Ambalá y la avenida Quinta en ambos sentidos, podría generar grandes afectaciones en la movilidad de Ibagué. Dependiendo del desarrollo de la concentración y el número de participantes, estas vías principales pueden presentar demoras o estar cerradas durante la mañana, según la información proporcionada por los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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