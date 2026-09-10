Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el contexto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Alcaldía de Ibagué hizo énfasis en la importancia de la salud mental y en la necesidad de hablar abiertamente sobre los momentos difíciles, así como en buscar ayuda profesional en situaciones emocionales delicadas. De acuerdo con lo expresado desde la administración municipal, es fundamental que los ciudadanos no duden en pedir apoyo y compartan sus sentimientos, especialmente cuando enfrentan situaciones que los sobrepasan.

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Durante el año, la Línea Naranja ‘Yo te escucho’ ha demostrado su relevancia al haber atendido y orientado a más de 2.000 personas, quienes buscaron acompañamiento ante distintas problemáticas. Este canal, dispuesto por la Alcaldía de Ibagué, opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día, todos los días de la semana, lo cual brinda un soporte constante a quienes necesitan ser escuchados o recibir dirección en momentos críticos. Las personas interesadas pueden comunicarse al número 317 701 2061 para acceder a orientación psicológica sin importar la hora o el día.

Según datos de la Secretaría de Salud Municipal, los motivos más frecuentes por los cuales los ciudadanos se comunican con la Línea Naranja son las decepciones amorosas, las dificultades económicas y los problemas laborales, situaciones comunes que pueden llevar a una crisis emocional si no se atienden oportunamente. Ante este escenario, la administración local recuerda que buscar apoyo es legítimo y necesario, y que una conversación con un profesional puede marcar la diferencia en el afrontamiento de una crisis.

Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal, subrayó el acompañamiento disponible en la ciudad al afirmar: “Hoy queremos enviar un mensaje muy claro a los ibaguereños: no están solos. Está bien no sentirse bien y, sobre todo, está bien pedir ayuda. Contamos con profesionales dispuestos a escuchar, orientar y acompañar a quienes estén atravesando un momento difícil”. Además, recalcó que la disponibilidad permanente de la Línea Naranja responde a la convicción de que “la salud mental importa y proteger la vida es una responsabilidad de todos”.

Paralelo a la atención directa, la Secretaría de Salud promovió la importancia de que familiares, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad en general permanezcan atentos a los cambios emocionales o de comportamiento en su entorno y fomenten la búsqueda de ayuda profesional, sin emitir juicios, cuando sea necesario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales motivos de consulta en la Línea Naranja ‘Yo te escucho’ de Ibagué?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, entre las razones más frecuentes por las que los ciudadanos recurren a la Línea Naranja de Ibagué se encuentran las decepciones amorosas, las dificultades económicas y los problemas laborales. Estas situaciones suelen desencadenar crisis emocionales, por lo que es fundamental acceder a apoyo profesional oportunamente.

¿Cómo y cuándo se puede acceder a la Línea Naranja ‘Yo te escucho’ en Ibagué?

La Línea Naranja ‘Yo te escucho’ está disponible todos los días de la semana, las 24 horas, y quienes deseen orientación psicológica pueden comunicarse al número 317 701 2061. El servicio ofrece un espacio de acompañamiento y escucha para personas que enfrentan momentos emocionales difíciles, sin importar la hora ni el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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