Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente el escrito de acusación en contra de Laura Valentina López, una joven de 22 años señalada por la muerte de su hija menor Mía Kataleya. El caso ha provocado conmoción en Ibagué y el país, pues la bebé, de apenas seis meses de edad, falleció en mayo de 2026 después de un proceso médico que, según las investigaciones, habría sido tardío y determinante en el desenlace fatal.

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De acuerdo con el seguimiento judicial, la menor comenzó a presentar síntomas respiratorios desde el 14 de mayo. Sin embargo, solo hasta el 26 de mayo recibió atención médica, momento en el cual su estado de salud ya estaba gravemente deteriorado. Esta demora en el acceso a servicios médicos se considera clave en la argumentación que sostiene la Fiscalía.

Según lo documentado en el proceso y confirmado por la Fiscalía, la bebé fue llevada inicialmente al Hospital San Rafael de El Espinal tras manifestar fiebre persistente y convulsiones. Ante la gravedad, fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad en Ibagué, donde lamentablemente falleció al día siguiente.

En la presentación del escrito de acusación, la Fiscalía citó el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la causa de la muerte fue una neumonía que derivó en shock séptico, una reacción crítica del cuerpo ante una infección generalizada que puede provocar un fallo multiorgánico y la muerte.

El ente investigador considera que la falta de atención médica oportuna, sumada al deterioro progresivo de la salud de la menor, constituiría un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la madre. Por estos hechos, Laura Valentina López enfrentará un juicio en calidad de probable responsable del delito de homicidio agravado, bajo la figura de comisión por omisión con dolo eventual. Esto significa que se le acusa de haber evitado u omitido acciones básicas de cuidado respecto a su hija, contemplando la posibilidad de que un resultado como el ocurrido podía producirse.

Actualmente, López permanece privada de la libertad desde el 4 de junio, fecha en la que fue judicializada, a la espera del proceso judicial que esclarecerá sus responsabilidades en este lamentable caso.

¿Por qué la Fiscalía acusó a Laura Valentina López por homicidio agravado?

La Fiscalía consideró que Laura Valentina López presuntamente incumplió el deber de cuidado y protección hacia su hija Mía Kataleya, al no procurar atención médica oportuna cuando la menor presentaba síntomas graves desde el 14 de mayo. Al llegar la atención tardíamente el 26 de mayo, las condiciones de la bebé empeoraron, y esta omisión fue vista como agravante para imputarle el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual.

¿Qué significa comisión por omisión con dolo eventual en el caso de Laura Valentina López?

La figura de comisión por omisión con dolo eventual implica que una persona es responsable de un delito, no por realizar una acción directa, sino por omitir un deber específico de cuidado que podía evitar el daño. En este caso, la Fiscalía plantea que Laura Valentina López habría omitido buscar ayuda médica oportuna para su hija, aceptando el riesgo de un desenlace fatal como el que finalmente ocurrió.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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