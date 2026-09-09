Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Roy Barreras, una de las figuras más reconocidas de la política colombiana, anunció su retiro definitivo de la vida pública. Este mensaje, que compartió a través de sus redes sociales, marca el cierre de una trayectoria de más de dos décadas al servicio del país. De acuerdo con lo manifestado en su comunicación, Barreras consideró que el momento de finalizar su trayectoria política había llegado y ahora desea enfocarse en otros intereses personales fuera del ámbito público.

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En su declaración, Barreras hizo un recuento de su vida profesional, recordando que dedicó cerca de 20 años a la medicina y otros 20 años más a la política. Tras esta extensa carrera en dos campos fundamentales para la sociedad, confirmó que desea concentrar sus esfuerzos en la literatura, una disciplina que le ha interesado y cultivado durante los últimos años. Este giro hacia las letras cobra especial relevancia, ya que coincide con la reciente obtención de su título de maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, en España. El exsenador compartió imágenes de su graduación y mencionó su voluntad de que esta nueva etapa se prolongue, ojalá, por los próximos 20 años de su vida.

Con humor, y en alusión directa a su decisión de dejar la política activa, Barreras publicó un mensaje en el que expresó: “Los dejo descansar”. Además, abordó el tema del relevo generacional, subrayando que es el turno de una nueva generación de líderes para continuar defendiendo las causas que él respaldó a lo largo de su carrera. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de ese cambio al frente de la vida pública.

La trayectoria de Roy Barreras abarca múltiples escenarios dentro de la política colombiana. Según su propio recuento, fue elegido como representante a la Cámara, luego senador de la República y llegó a ocupar la presidencia tanto del Senado como del Partido de la U. También participó en la vida diplomática como embajador de Colombia en Reino Unido y, recientemente, intentó alcanzar la presidencia del país como candidato. Ahora, Barreras desea entregar su tiempo a la escritura y profundizar en la exploración de la condición humana desde la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Roy Barreras decidió retirarse de la política luego de 20 años?

Roy Barreras señaló que, tras cerca de dos décadas dedicadas a la medicina y otras dos a la política, considera concluida esa fase de su vida. Su decisión, compartida a través de redes sociales, obedece al deseo de cerrar el ciclo político y abrirse a nuevas experiencias enfocadas en la literatura y proyectos personales que, según él, quiere cultivar durante los próximos años.

¿Cuál será la nueva ocupación de Roy Barreras tras su salida de la vida pública?

Luego de completar una maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca en España, Roy Barreras afirmó que se dedicará de lleno a la literatura. Expresó su intención de priorizar la escritura, disciplina en la que ya viene trabajando y donde espera explorar distintos aspectos de la condición humana a través de sus obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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