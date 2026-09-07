Por: El Espectador

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Un ciudadano neerlandés que era buscado intensamente por autoridades europeas fue capturado en Medellín, Antioquia. Su nombre es Eldrich Boedhoe y, según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía colombiana, sobre él pesaba una notificación roja emitida por Interpol, lo que significa que su captura era solicitada a nivel internacional por la justicia de Países Bajos.

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La detención de Boedhoe se logró gracias a un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y el Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada por la Dijín, esta cooperación internacional permitió ubicarlo en Medellín y efectuar la retención bajo los lineamientos de la notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

Boedhoe tiene una condena en firme de 12 años de prisión en su país natal, acusado por delitos de tráfico de drogas. Según señaló la Dijín, el ciudadano neerlandés es señalado de liderar una estructura transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia diferentes destinos en Europa, específicamente Francia, España y los propios Países Bajos. La investigación describe que este envío se realizaba mediante correos humanos, es decir, personas que transportaban la droga en vuelos comerciales con el fin de evadir los controles aduaneros.

Las investigaciones puntualizan que Eldrich Boedhoe residía en Colombia desde el año 2015. Allí, habría buscado afianzar vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y coordinar, desde el interior del país, los despachos internacionales de drogas. Tras su detención, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, desde donde se gestiona su entrega a la justicia europea para que cumpla la condena impuesta por las autoridades de Países Bajos.

La información sobre este operativo fue divulgada por la Dijín de la Policía Nacional y fue posible gracias a la articulación entre agencias de seguridad de tres países, lo que evidencia cómo la cooperación internacional resulta fundamental en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué era buscado por la Interpol en Medellín?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés que fue capturado en Medellín por solicitud internacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Era requerido por la justicia de Países Bajos, que le impuso una condena de 12 años por tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, está señalado de liderar una red transnacional de narcotráfico que operaba desde Colombia y tenía como destinos principales a Francia, España y los Países Bajos.

¿Cómo fue coordinada la captura del ciudadano neerlandés en Colombia?

La captura de Eldrich Boedhoe se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y el Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Según la Dijín, la acción conjunta y la cooperación internacional permitieron identificar y detener al ciudadano neerlandés con base en la notificación roja de Interpol, asegurando así su disposición ante la justicia europea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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