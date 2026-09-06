La Maratón Medellín 2026 tuvo este domingo 6 de septiembre dos situaciones de emergencia médica que involucraron a participantes de la competencia. De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una joven de 20 años sufrió un paro cardíaco mientras participaba en la carrera, mientras que un hombre de 39 años presentó convulsiones durante el recorrido.

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El primer caso corresponde a Juliana, de 20 años, quien presentó un paro cardíaco durante el desarrollo de la competencia. La corredora recibió atención médica de manera inmediata por parte del personal dispuesto para atender cualquier eventualidad durante la jornada deportiva.

Posteriormente, la joven fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención de urgencia. El alcalde de Medellín informó sobre la situación y manifestó su preocupación por el estado de salud de la participante.

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El segundo caso corresponde a Mario Alberto, de 39 años. Según explicó Federico Gutiérrez, el corredor presentó convulsiones y tiene antecedentes de epilepsia.

Al igual que Juliana, Mario Alberto recibió atención por parte de los equipos médicos que acompañaban la competencia y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para continuar con la atención de urgencia.

La información sobre ambos casos fue entregada por el propio alcalde de Medellín a través de su cuenta de X, donde pidió acompañar a los dos participantes y a sus familias con oraciones.

“Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín”, escribió Gutiérrez.

🙏🏽Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.

Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia.

Un abrazo para… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 6, 2026

En el mismo mensaje, el mandatario confirmó que los dos participantes fueron trasladados a centros asistenciales y que estaban siendo atendidos con carácter urgente.

“Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, agregó el alcalde.

Por ahora, la información conocida corresponde a la atención de emergencia recibida por ambos corredores y a su traslado a centros médicos. No se han entregado, en la información suministrada por el alcalde, detalles adicionales sobre la evolución de su estado de salud.

¿Qué dijeron desde la organización de la Maratón de Medellín?

Los organizadores se pronunciaron sobre las dos emergencias y señalaron que su prioridad en este momento es acompañar a los corredores y a sus familias.

Según explicaron, en el primer caso se trata de una participante de la distancia de 21K, quien recibió atención oportuna por parte del personal médico y asistencial dispuesto para la competencia, además de una profesional de la salud que se encontraba participando en la carrera. Posteriormente, la corredora fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece bajo pronóstico reservado.

En el segundo caso, la organización informó que un corredor de la distancia de 42K presentó una complicación de salud durante la competencia. El participante también fue atendido oportunamente y trasladado a otra institución hospitalaria de Medellín, donde actualmente recibe atención médica y, de acuerdo con el reporte entregado por Maratón Medellín, su condición es estable.

La organización aseguró que en ambos casos fueron activados los protocolos de atención establecidos y se brindó la asistencia médica correspondiente. Además, manifestó que acompaña a las familias y seres queridos de los dos corredores y que respeta su privacidad, por lo que la información adicional sobre su evolución será comunicada de acuerdo con el criterio médico.

“Desde Maratón Medellín estamos atentos a la evolución de ambos casos y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familias y seres queridos, así como a toda la comunidad runner”, indicó la organización.

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