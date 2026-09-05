Por: El Espectador

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Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo fueron señalados por la Fiscalía General de la Nación de liderar más de 200 procedimientos estéticos invasivos en pacientes de Bogotá y Medellín. La gravedad del caso reside en que, según la investigación de la Fiscalía, ninguno de los dos contaba con título profesional alguno para ejercer la medicina o la cirugía plástica. Henao, por ejemplo, solo poseía el título de bachiller, aunque en abril de 2025 presentó al Colegio Médico Colombiano documentación presuntamente falsa con la que intentó obtener la tarjeta profesional e inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Esta solicitud fue rechazada en septiembre, y un año después Lengua Jaramillo intentó el mismo trámite, también con papeles fraudulentos.

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Durante las indagaciones del ente acusador, se determinó que ambos ofrecían cirugías plásticas sin la habilitación sanitaria requerida, y el cálculo oficial es alarmante: cerca de 259 víctimas entre 2023 y mayo de 2026. En uno de los testimonios divulgados por la Fiscalía, una víctima relató que se despertó durante el procedimiento, sintió el paso de la cánula –instrumento usado en intervenciones estéticas– y fue inmovilizada por la fuerza para evitar que gritara del dolor. Las operaciones solían hacerse entre dos o tres de la mañana, justificando que estudiaban en el día.

Además de las cirugías indebidas, se registraron otras irregularidades: ofrecían servicios con promociones atractivas, lo que les permitió recaudar más de 568 millones de pesos colombianos por pagos de 59 personas identificadas, y exhibían diplomas falsos para inspirar confianza en los pacientes. Estos falsos certificados, junto con dinero en efectivo y utensilios de procedimientos, fueron incautados cuando Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar en Usaquén.

Ambos fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público y fraude procesal, cargos que aceptaron. La Fiscalía actuó con base en pruebas fehacientes, mientras que las autoridades distritales informaron que, entre 2024 y 2026, se inspeccionaron 420 centros estéticos, de los cuales 81 fueron suspendidos y 74 multados. Por su parte, la Secretaría de Salud cerró 397 centros ilegales, evidenciando un grave problema de regulación. Los expertos insisten en consultar el ReTHUS y verificar la habilitación de los profesionales y centros, desconfiando de promociones demasiado económicas o recomendaciones no verificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar clínicas estéticas seguras para evitar ser víctima de fraudes en procedimientos?

Para evitar ser víctima de fraudes en procedimientos estéticos, los expertos recomiendan siempre verificar que los cirujanos estén inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) y asegurar que los centros cuenten con la habilitación de la Secretaría de Salud, especialmente en ciudades como Bogotá. Igualmente, debe prestarse atención a promociones excesivamente atractivas y desconfiar de recomendaciones basadas solo en experiencias de “influencers” o conocidos.

¿Cuáles fueron los delitos e irregularidades cometidos por los falsos cirujanos involucrados en el caso?

Según la Fiscalía, Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo cometieron delitos como concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público y fraude procesal. Además, practicaron cirugías sin habilitación, presentaron diplomas falsos y obtuvieron grandes sumas con promociones engañosas, poniendo en riesgo la salud y vida de los pacientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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