La música en español sigue cruzando fronteras y rompiendo récords impensables en la industria global. Esta vez, el encargado de poner la bandera latinoamericana en lo más alto fue Carín León, quien se convirtió en el primer artista latino en presentarse y lograr un rotundo sold-out en la Sphere de Las Vegas.

Sigue a PULZO en Discover

El intérprete de regional mexicano dio inicio a su esperada residencia de siete conciertos que se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones patrias. Lejos de ofrecer un show convencional, León adaptó su famoso MUDA Tour 2026 para aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas del recinto más vanguardista del planeta.

Los asistentes vivieron una experiencia totalmente inmersiva gracias a la pantalla LED de mayor resolución del mundo y al sistema de audio espacial más avanzado, transportando de forma literal el calor y la magia del desierto de Sonora al bullicioso Las Vegas Boulevard.

La noche estuvo cargada de momentos memorables y fusiones musicales que dejaron a más de uno sin aliento. Desde el plano internacional, Carín compartió escenario con la estrella del country Cody Johnson para entonar a todo pulmón su exitoso tema bilingüe “She Hurts Like Tequila”.

Lee También

Por el talento de casa, el artista invitó al icónico cantante de banda Jorge Medina y a la potente agrupación de rock The Warning, integrada por las hermanas Villarreal Vélez. Con ellas, el sonorense protagonizó el esperado debut en directo del sencillo “To Be Loved”, ratificando que su prodigioso rango vocal no se encasilla en un solo género.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴄᴀʀíɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)

La fiebre por Carín León desbordó por completo el recinto. Los fanáticos se sumaron a la experiencia vistiendo arriesgados atuendos Tex-Mex, donde el denim, las botas y los sombreros fueron los grandes protagonistas. Además, los seguidores pudieron disfrutar de espacios fotográficos exclusivos en el hotel Fontainebleau y de una muestra de la gastronomía norteña en el pop-up de su propio restaurante, El Coyote del Norte

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.