Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una de las principales piezas que las autoridades analizan en la investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes, difundidas públicamente este 2 de septiembre, mostrarían a un hombre identificado como Diego Sebastián ‘N’ dentro de un elevador del complejo residencial donde se encontraba el departamento del músico. El registro corresponde a momentos previos al crimen y habría sido clave para establecer la presencia del sospechoso en el lugar.

El material fue divulgado inicialmente por el periodista Carlos Jiménez en la red social X y posteriormente retomado por medios mexicanos. De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no había difundido oficialmente el video.

¿Qué muestran las imágenes del presunto asesino de Jonathan Meléndez?

En el registro aparece un hombre que utiliza gorra, lentes oscuros, chamarra negra y mochila mientras permanece dentro de un elevador. La grabación tiene una hora visible de las 17:24 y corresponde al conjunto residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán.

Lee También

El hombre fue identificado en las versiones difundidas como Diego Sebastián ‘N’, quien posteriormente fue detenido por las autoridades como presunto responsable del crimen. La Fiscalía del Estado de México confirmó su captura y señaló que era socio de Meléndez.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el sospechoso habría podido ingresar al inmueble debido a la relación de confianza que mantenía con la familia. Este elemento forma parte de las pesquisas sobre la manera en que los presuntos responsables llegaron hasta el departamento.

Así llegó al penthouse el presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo. Diego Sebastián “N”, identificado por la @FiscaliaEdomex como socio de Jonathan Meléndez, ingresó al residencial Grand Viure, en Zona Esmeralda, y subió por el elevador. De acuerdo con las… pic.twitter.com/t411PUtlas — Luis David García (@ldgarcia_mkt) September 2, 2026

Dos detenidos son investigados por el crimen de Jonathan Meléndez

Además de Diego Sebastián ‘N’, las autoridades detuvieron a Gerardo ‘N’, quien también es investigado por su posible participación en los hechos.

La Fiscalía estatal informó que las capturas se concretaron con apoyo de autoridades del Estado de México, Ciudad de México y del Gobierno federal. La investigación busca establecer el papel que habría tenido cada uno de los detenidos y esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen.

Por ahora, la difusión del video aporta un nuevo elemento a la investigación, pero la aparición de una persona en las imágenes no constituye por sí sola una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)