Por: El Espectador

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El cabildo abierto que se propone en Bogotá carece de poder vinculante y no puede tomar decisiones determinantes frente a la seguridad de la ciudad. De acuerdo con la información disponible, la figura de la asistencia militar es autorizada únicamente por el presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, lo cual deja claro que ni el Concejo Distrital ni el alcalde de la ciudad tienen la competencia para decretarla. Los mismos promotores del cabildo, quienes recogieron firmas durante seis meses, han reconocido estos límites. Durante su inscripción, en plena temporada de campaña electoral, surgieron cuestionamientos sobre el verdadero propósito de la iniciativa, aunque no se puede negar que responde a una preocupación real de la ciudadanía frente a la seguridad.

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La confusión central gira en torno al nombre del cabildo, que propone debatir la "asistencia militar o militarización de Bogotá D.C.". El uso del término "o" en la denominación confunde dos conceptos distintos. Según el artículo 170 de la Ley 1801, la asistencia militar corresponde a un apoyo temporal y extraordinario ante situaciones graves, como riesgos inminentes o calamidades. La Corte Constitucional tiene sentencias que delimitan claramente esta figura. En contraste, la militarización implica reemplazar la autoridad civil por la militar en tareas de policía, lo cual no está contemplado ni por la Ley ni por la Constitución.

Desde hace décadas, el Ejército está presente en Bogotá, donde realiza actividades como el control en entradas y salidas de la ciudad, protección de la zona rural de Sumapaz, resguardo de infraestructura crítica y coordinación de patrullajes mixtos con la Policía. Ampliar estos apoyos podría ser conveniente en ciertas áreas, sin embargo, representaría mejorar una estrategia que ya existe más que revolucionar el enfoque de seguridad en la capital.

En cuanto a cifras, Bogotá cerró 2025 con una tasa de homicidios de 14 por cada 100.000 habitantes, sensiblemente por debajo del promedio nacional de 25,8 y de otras ciudades como Cali o Santa Marta. No obstante, el delito que realmente preocupa es el hurto, para el cual la presencia militar resulta insuficiente. El verdadero desafío está en la impunidad: cerca del 90% de los delitos de alto impacto quedan sin sanción. El cabildo, en consecuencia, debería servir para facilitar soluciones reales como el fortalecimiento judicial, aumentar efectivos policiales y promover la convivencia ciudadana.

¿Qué diferencia existe entre la asistencia militar y la militarización de Bogotá?

La asistencia militar se refiere al apoyo temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas, autorizado por el presidente en situaciones de gravedad, conforme al artículo 170 de la Ley 1801. En cambio, la militarización implica que las autoridades militares reemplacen a las civiles en funciones de policía, lo cual no está permitido por la Constitución ni la ley colombiana, y es una diferencia central en el debate sobre seguridad en Bogotá.

¿El cabildo abierto puede decidir la presencia del Ejército en Bogotá?

No, el cabildo abierto no tiene la potestad de decidir sobre la presencia o el papel del Ejército en la ciudad. Según lo expuesto, solo el presidente tiene la facultad de autorizar la asistencia militar y actualmente el Ejército ya desarrolla funciones específicas en Bogotá, bajo la coordinación y normativa nacional correspondiente. El cabildo, por lo tanto, solo puede servir para expresar inquietudes y proponer alternativas, pero carece de poder decisorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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