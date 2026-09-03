Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa, su hija de tres años y otra mujer en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De milagro, uno de sus hijos se escondió y logró sobrevivir.

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El niño de seis años quedó bajo el cuidado de sus familiares y recibe acompañamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mientras avanza el proceso contra los dos detenidos por el crimen.

(Vea también: Filtran video clave en crimen del tecladista Jonathan Meléndez; sospechoso era su socio)

El menor es el único integrante de la familia que sobrevivió al ataque ocurrido el martes primero de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Las autoridades lo encontraron con vida dentro del inmueble y sin signos de violencia.

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De acuerdo con información recogida por Infobae, su declaración será tomada por el Ministerio Público una vez se cumplimente la orden de aprehensión por homicidio contra los dos hombres detenidos como probables participantes. Para los investigadores, su testimonio podría aportar información sobre lo ocurrido antes y durante el ataque.

La Fiscalía busca establecer la secuencia de los hechos ocurridos dentro del departamento y las circunstancias que rodearon el ingreso de los responsables. En ese contexto, el testimonio del menor aparece como un elemento que podría ayudar a reconstruir parte de lo sucedido.

🔴 ATERRADOR | El tecladista y fundador de CAMILO SÉPTIMO, Jonathan “Honas” Meléndez, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar en Atizapán. 💔 Pero hay un sobreviviente: su hijo de 6 años fue localizado con vida y sin signos de… pic.twitter.com/MTnAg6l1S9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 3, 2026

¿Quiénes fueron detenidos por el crimen de la familia?

La Fiscalía del Estado de México señaló como probables participantes a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. El primero fue identificado como socio de Jonathan Meléndez y fue detenido con apoyo de autoridades federales y de Ciudad de México.

Las primeras diligencias establecieron que no había daños en las cerraduras del inmueble ni señales evidentes de un robo. Por eso, una de las líneas de investigación apunta a que los responsables pudieron ingresar mediante una relación de confianza con las víctimas.

La Fiscalía también investiga una posible disputa económica vinculada con una agencia de viajes que Jonathan Meléndez habría compartido con Diego Sebastián “N”. Fuentes citadas por medios de comunicación señalaron una presunta deuda superior a 300.000 pesos mexicanos, aunque esta versión todavía hace parte de la investigación y no constituye una conclusión oficial.

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