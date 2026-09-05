Por: El Espectador

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En el marco de la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania desde hace más de cuatro años, se ha detectado una presencia significativa de colombianos que han sido reclutados como combatientes en ambos bandos. Ante esta compleja situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió una solicitud formal a los gobiernos de Rusia y Ucrania para que detengan cualquier tipo de vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas. Según expresó la Cancillería, Colombia no apoya, incentiva ni autoriza la participación de nacionales en conflictos armados internacionales, reafirmando así su postura frente a la neutralidad y protección de sus ciudadanos en escenarios de guerra fuera del país.

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Las estadísticas oficiales muestran la magnitud de este fenómeno. Para septiembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores había recibido 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania, mientras que en el caso de la Federación de Rusia la cifra ascendía a 890. Estas solicitudes reflejan diversas problemáticas: desde ciudadanos fallecidos cuyo retorno de restos ha sido coordinado con participación de sus familias, hasta procesos de repatriación, desaparición de connacionales en combate declarada por autoridades competentes, personas reportadas como desaparecidas por familiares (sin confirmación oficial) y detenciones confirmadas o denunciadas de ciudadanos colombianos.

En respuesta a este contexto, la Cancillería ha impulsado acciones diplomáticas y preventivas dirigidas a evitar el reclutamiento de colombianos para conflictos externos. Así, ha pedido de manera directa a los gobiernos de Rusia y Ucrania que cesen la contratación de colombianos y faciliten el regreso de quienes ya hayan sido enrolados. Dentro de las estrategias de prevención destaca la implementación de un protocolo de atención en sedes de expedición de pasaportes, que permite identificar a ciudadanos con intención manifiesta de viajar al extranjero para ofrecer servicios militares. Además, se han lanzado campañas de sensibilización advirtiendo sobre los riesgos asociados a este tipo de viajes y acuerdos, y se han desarrollado capacitaciones en coordinación con el Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior para abordar la problemática.

La Cancillería también identificó casos en los que personas, aprovechando la vulnerabilidad de los interesados, promueven ofertas laborales engañosas relacionadas con la guerra, facilitando así el traslado irregular de colombianos hacia las zonas de conflicto. En este marco, el Ministerio ha remitido 21 denuncias formales a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones respectivas. Frente a la situación, familiares de colombianos atrapados en conflicto han realizado plantones y manifestaciones ante las autoridades, exigiendo respuestas y protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos colombianos han solicitado asistencia consular en Rusia y Ucrania por el conflicto?

De acuerdo con cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, hasta septiembre de 2026 se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 en la Federación de Rusia, en el contexto del conflicto armado que afecta a ambos países.

¿Qué acciones realiza la Cancillería de Colombia para prevenir el reclutamiento de ciudadanos en conflictos extranjeros?

La Cancillería implementó medidas como la revisión preventiva en oficinas de pasaportes, campañas de información sobre riesgos de viajar para prestar servicio militar en el exterior, capacitaciones con el Centro Operativo Anti-Trata (COAT) y denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación sobre ofertas engañosas que buscan reclutar colombianos en el conflicto Rusia-Ucrania.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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