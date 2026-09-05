Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá convoca a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de vacunación este domingo 6 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información oficial publicada por la entidad, cualquier persona podrá acudir a los puntos de vacunación habilitados en Bogotá, presentando su documento de identidad para iniciar, continuar o finalizar su esquema de vacunación.

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Según la SDS, el principal objetivo de esta jornada es proteger a la población contra diversas enfermedades tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. De manera especial, se anunció que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) estará disponible, destinada a niñas y niños entre los 9 y 17 años de edad, para prevenir complicaciones asociadas a este virus.

La campaña pone especial atención en la vacunación de grupos priorizados. Para las mujeres en embarazo (gestantes) y personas mayores de 60 años, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará únicamente en puntos de atención autorizados por la Secretaría Distrital de Salud. En dichos lugares, las personas serán valoradas por personal médico calificado, brindando acompañamiento especializado para garantizar la seguridad durante la aplicación del biológico, según lo explicado por la SDS.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Salud informa que los ciudadanos pueden consultar el listado de puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB, conocidas también como EPS) para la aplicación de la fiebre amarilla, disponible en el sitio web oficial de la SDS. En ese enlace, las personas encontrarán la información necesaria para identificar el lugar adecuado de acuerdo con su condición y cercanía.

Para ubicar fácilmente el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda el uso de la plataforma ‘Mapas Bogotá’. El procedimiento consiste en ingresar al sitio, activar el buscador, escribir la palabra “vacunación”, seleccionar la opción ‘instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación’, y desplazarse en el mapa hasta encontrar el lugar preferido. Finalmente, se sugiere tomar nota de la dirección, horarios y demás datos relevantes, y presentarse con el documento de identidad en el punto escogido.

La jornada es una estrategia clave para fortalecer la inmunización en la capital, respondiendo a los lineamientos y protocolos de la Secretaría Distrital de Salud en protección de la salud colectiva.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en Bogotá durante la jornada del 6 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, las personas interesadas deben acercarse el 6 de septiembre de 2026 con su documento de identidad a cualquier punto de vacunación habilitado en Bogotá. Para acceder a la vacuna contra fiebre amarilla, gestantes y personas mayores de 60 años deben acudir a los puntos autorizados donde un equipo médico verificará su estado de salud antes de aplicar la dosis.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá usando Mapas Bogotá?

La plataforma ‘Mapas Bogotá’ facilita ubicar el punto de vacunación más cercano. Solo necesita activar el buscador en la página, escribir “vacunación”, seleccionar ‘instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación’, navegar en el mapa e identificar el sitio preferido, anotando la dirección y los horarios disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.